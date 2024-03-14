Bir Zamanların Efsane Müzik Grubu NSYNC Yıllar Sonra Justin Timberlake Konserinde Bir Arada Şarkı Söyledi

Bir zamanların ünlü müzik grubu 'N Sync piyasaya sürdükleri şarkılarıyla kısa sürede büyük hayran kitlesi kazanmıştı. Günümüzde çoğu kişi grubu Justin Timberlake ile tanımış olsa da o yıllara damgasını vuran grup, geçtiğimiz gün hayranlarına bir sürpriz hazırladı. Detaylar👇