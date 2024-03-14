Bir Zamanların Efsane Müzik Grubu NSYNC Yıllar Sonra Justin Timberlake Konserinde Bir Arada Şarkı Söyledi
Bir Zamanların Efsane Müzik Grubu NSYNC Yıllar Sonra Justin Timberlake Konserinde Bir Arada Şarkı Söyledi
Bir zamanların ünlü müzik grubu 'N Sync piyasaya sürdükleri şarkılarıyla kısa sürede büyük hayran kitlesi kazanmıştı. Günümüzde çoğu kişi grubu Justin Timberlake ile tanımış olsa da o yıllara damgasını vuran grup, geçtiğimiz gün hayranlarına bir sürpriz hazırladı. Detaylar👇
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90'lı yılların sonunda ortaya çıkmış ve erkek müzik gruplarına yeni bir soluk getirmiş NSYNC grubunu gençlik yılları o döneme denk gelmiş çoğu kişi duymuştur.
Adını üyelerin isimlerinin son harflerinden alan NSYNC grubu yaptıkları büyük çıkışla kısa sürede birçok genç kızı kalbinden vurmuştu.
Tabii grubun en bilinen ismi olan Justin Timberlake ve çıkışlarından kısa bir süre sonra sevgili olduğu, dönemin bir diğer efsane ismi Britney Spears ve diğer üyeler de sıkı fıkıydı o zamanlar.
2000'li yıllarda güzel şarkıcı ve ünlü grup çoğu kez birlikte sahne almıştı... Timberlake ve Spears aşkı da bu sene alevlenmişti zaten.
Yakaladıkları başarılı albüm satışları sonucunda ülkemizde de herkes tarafından dinlenmeye başlayan grup şöhret basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanıyordu.
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2001 senesinde üçüncü albümlerini çıkartan ve 'Gone' isimli şarkılarıyla Justin Timberlake'ın kariyerine tek başına devam edeceği sinyallerini veren grubun hayranları oldukça üzülmüştü.
Timberlake'in hala devam eden kariyeri sonrası her biri bir yere dağılan grup bireysel olarak sürdürdükleri şov dünyasındaki kariyerleriyle ekranlarda sık sık görülmeye devam ediyor...
En son 2013 senesinde bir ödül töreninde bir araya gelen NSYNC geçtiğimiz gün hayranlarına unutamayacakları anlar yaşattı.
Justin Timberlake'in konserinde beklenmedik bir anda sahneye çıkan NSYNC grup üyeleri 'It's Gonna Be Me' şarkısını seslendirdi.
2013 senesinden bu yana ilk defa sahneye birlikte çıkan ve şarkı söyleyen grup hayranlarına duygusal anlar yaşattı.
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İşte o anlar👇
Ayrıca efsane grup yıllar sonra birlikte çıkaracakları 'Paradise' isimli şarkılarını ilk defa söylediler 👇
"Ne muhteşem bir performans 🔥🔥"
"Bu şarkı tam bir pop klasiği!"
"Bu harika bir performans 🔥 Enerji ve işbirliği üst düzeyde."
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"JC her zaman Justin'den daha iyi bir şarkıcıydı.. O da büyük bir yıldız olmalıydı"
"Saat 3.15'te lanet olası bir NSYNC buluşmasını izleyen ben olmam X....İÇİMDEKİ NSYNC SEVGİSİ çırpınıyor ve inanamıyor-- bu gerçek mi????????"
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