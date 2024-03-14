Nickelodeon'un Çocuk Yıldızlarındandı: Drake Bell 15 Yaşındayken Uğradığı Cinsel İstismarı Anlattı
Nickelodeon'un Çocuk Yıldızlarındandı: Drake Bell 15 Yaşındayken Uğradığı Cinsel İstismarı Anlattı
Kaynak: https://people.com/drake-bell-quiet-o...
Nickelodeon platformunda küçük yaşta başladığı oyunculuk kariyerini devam ettiren Drake Bell, çocukluk yıllarında yaşadığı taciz olayını anlattı. Detaylar👇
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Nickelodeon kanalının unutulmaz programlarından biri olan Drake&Josh'ı çocukluğu o yıllara denk gelen çoğu kişi mutlaka duymuştur.
Şimdilerde üzerinden 20 yıl geçmiş bu programın başrolleri Drake Bell ve Josh Peck çocukken başladıkları kariyerlerini ilerletmiş ve isimlerini başarılı noktalara taşımış.
37 yaşına gelen ve kendi ailesini kuran Bell “Çocuk Televizyonunun Karanlık Yüzü” isimli belgesel için verdiği röportajda o yıllarda yaşadığı korkunç skandaldan bahsetti.
Oyuncu The Amanda Show isimli programda yer aldığı yıllarda, daha 15 yaşındayken konuşma koçu Brian Peck tarafında defalarca tacize uğramış!
Verdiği röportajda kan donduran gerçekleri bir bir açıklayan oyuncu diğer çocuk oyuncuların yer aldığı sayısız programın arka perdesinde yaşanan olaylardan sadece biri...
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Bu akıllara durgunluk veren olayın suçlusu Brian Peck, 2021 yılında başka bir çocuğu taciz etme suçundan dava edilmiş fakat suçsuz bulunmuş.
Bell'in 1990 ve 2000 yıllarında çocuk kanallarında yayınlanan programların gerçek yüzünü gösteren belgesele anlattıklarına göre, bu cinsel saldırı oyuncuyu sonraki yıllarda yasaklı madde ve alkol kullanımı gibi kötü alışkanlıklara itmiş.
"Brian ve ben gerçekten yakınlaştık çünkü pek çok ilgi alanımız aynıydı, geriye dönüp baktığımda onun bu davranışlarının ve bana söylediklerinin muhtemelen bir bilerek yapıldığını düşünüyorum" açıklamalarında bulunan Drake Bell yaşadıklarını böyle anlattı.
Aktörün anlattıklarına göre diyalog koçu, çocuk oyuncunun anne ve babasının boşanmasını kullanarak kendisine yaklaşmış, Bell'in babası ise adamın yakınlaşmasından o yıllarda rahatsız olmuş.
Bell'in babasını setten uzaklaştıran ve kendisinin menajeri olarak ona daha da yaklaşan tacizci, o zamanlar 15 yaşında olan ismi bir şekilde evine getiriyormuş...
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Başına gelenleri asla unutmayacağını ve yaşadıklarının çok acımasızca olduğunu belirten oyuncu bu olayın sürekli tekrar ettiğini de ekledi.
Drake Bell sözlerinin"Kötü muamele içeren tüm olayları hatırlıyorum, ancak bunun dışındaki her şey benim için çok bulanık, bu da çok üzücü çünkü bu süre zarfında hayatımda ve kariyerimde pek çok harika şey yaşadım. Ancak içimde uğraştığım şeylerin gölgesinde kaldı ve mahvoldu, bu da benim için gerçekten zor oldu" şeklinde bitirdi.
Biri 14 diğeri 16 yaşında iki çocuğa daha cinsel istismarda bulunan isim, suçlamaları kabul etmemiş fakat yine de suçlu bulunmuş. Ayrıca, bundan sonra gireceği ortamlarda kendisini çocuklara taciz eden bir adam olarak tanıtmak zorunda kalan suçlu sadece 16 ay hapis yattı...
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