Nickelodeon'un Çocuk Yıldızlarındandı: Drake Bell 15 Yaşındayken Uğradığı Cinsel İstismarı Anlattı

'Kendimi sürekli onun evinde buluyordum...Bir gün genelde uyuduğum kanepede uyuyordum ve onun sesiyle uyandım. Gözlerimi açtım ve uyandığımda o... bana cinsel saldırıda bulunuyordu, donup kaldım, tam bir şok içindeydim ve ne yapacağımı ya da nasıl tepki vereceğimi bilmiyordum.' diyerek yaşananları anlattı oyuncu.