Evine Bir Türlü Alıcı Bulamıyor! Kylie Jenner 575 Milyon TL Değerindeki Malikanesini Yıllardır Satamıyor

Ünlü internet isimlerinden biri olan Kylie Jenner yeni içecek markasının tanıtımı için çektiği reklamla evinin kapılarını takipçilerine açmış oldu! Evine uzun süredir alıcı arıyan isim bir türlü satışın gerçekleşmediğini söyledi. Detaylar 👇