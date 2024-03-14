Evine Bir Türlü Alıcı Bulamıyor! Kylie Jenner 575 Milyon TL Değerindeki Malikanesini Yıllardır Satamıyor
Evine Bir Türlü Alıcı Bulamıyor! Kylie Jenner 575 Milyon TL Değerindeki Malikanesini Yıllardır Satamıyor
Kaynak: https://nypost.com/2024/03/12/real-es...
Ünlü internet isimlerinden biri olan Kylie Jenner yeni içecek markasının tanıtımı için çektiği reklamla evinin kapılarını takipçilerine açmış oldu! Evine uzun süredir alıcı arıyan isim bir türlü satışın gerçekleşmediğini söyledi. Detaylar 👇
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Daha ergenlik yıllarındayken Kardashian ailesinin gösteriş merakına yenik düşerek realite şovlarla büyüyen ünlü internet ismi Kylie Jenner'ı çoğumuz tanıyoruz.
Henüz 26 yaşında olan ünlü isim şimdiden ailenenin en çok servete sahip ikinci üyesi bildiğiniz gibi. Kim Kardashian'dan sonra kendisi 2019 yılında 1 Milyar dolarlık servetiyle dünyanın en genç milyarderi olmuştu.
Akıl almaz reklam stratejileri ve yıllardır sürdürdüğü şöhretiyle kendi servetini oluşturan isim sık sık farklı alanlarda ürün çıkartarak adını duyurmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz haftalarada kardeşi Kendall Jenner'ın izinden giderek içecek markasını çıkartan Kylie, bir de kendisinin oynadığı reklam filmiyle kısa sürede yeni ürününü sosyal medyada duyurmuştu.
Travis Scott ile sahip oldukları, reklam filminin çekildiği bu ev aslında 2019 senesinden beri satılıkmış... Çift ayrılıkları sırasında Beverly Hills'te bulunan bu malikaneyi satmaya karar veriyor.
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Yedi yatak odası, on banyosu bulunan devasa büyüklükteki bu malikaneyi başta 23 milyon dolarla satışa koyan çift maalesef kendilerine bir alıcı bulamıyor.
Reklam filmiyle yeniden satışa çıkarılan evin fiyatı bu sefer 17,9 milyon dolar olarak alıcıyla buluşturuldu...Evin satılamamasının nedeni ise henüz bilinmiyor.
Beverly Hills'teki evi dışında Amerika'nın farklı eyaletlerinde evi bulunan ismin bu evlerin masraflarını karşılayacak kadar kazancı olup olmadığı, hatta maddi açıdan bir düşüşte olduğu bu yüzden son zamanlarda içecek ve parfüm gibi farklı türde ürünlerle tekrardan yükselişe geçmeye çalıştığı düşünülüyor...
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