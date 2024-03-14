Dua Lipa'nın Yeni Albümü İçin Hazırladığı Kaşsız Görünümü Sosyal Medya Kullanıcılarının Diline Fena Düştü
Dua Lipa'nın Yeni Albümü İçin Hazırladığı Kaşsız Görünümü Sosyal Medya Kullanıcılarının Diline Fena Düştü
Yeni albüm haberi ile sosyal medyayı sallayan Dua Lipa'nın imaj değişikliği kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Detaylar içeriğimizde 👇
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Her şarkısıyla hit olan günümüzün en bilindik sanatçılarından biri olan Dua Lipa'yı duymayan yoktur diye düşünüyoruz. Kariyerine 21 yaşında başlayan şarkıcının popülaritesi gün geçtikçe çoğalıyor.
Ayrıca sosyal medyanın da en gözde isimlerinden biri olan Lipa yaptığı paylaşımlarla ve görünümleriyle sık sık magazin gündemine oturuyor.
Grammy ödüllü şarkıcı çıkarttığı albümlerle ve sergilediği yeni görünümlerle hayran kitlesini her geçen gün arttırmayı başaran isimlerden biri.
Şu sıralar İngiliz oyuncu Callum Turner ile yaşadığı aşkla oldukça konuşulan güzel şarkıcının yeni albümü yolda!
Şarkıcının ‘Radical Optimism’ isimli üçüncü albümünün kapağı hayranlarını oldukça heyecanlandırırken Dua Lipa'nın yeni tarzı da ilgi odağı oldu.
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Önceki albümündeki kırmızı saçlarıyla ilgi çeken ismin kaşsız görünümü sosyal medya kullanıcılarından kısa sürede birçok tepki aldı.
"Kaşlarına ne oldu"
"Kaşları nerede?"
"bu dua değil..."
"küpeler onun Dua olduğunu söylüyor ama kaşlar?!!"
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"bu da ne"
"Burada biraz farklı görünüyor…"
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