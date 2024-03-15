Kate Middleton'un Başına Gelenler Hakkındaki Spekülasyonlar Sürerken Meghan Markle Sahalara Geri Döndü
Kate Middleton'un Başına Gelenler Hakkındaki Spekülasyonlar Sürerken Meghan Markle Sahalara Geri Döndü
Kaynak: https://people.com/meghan-markle-laun...
Meghan Markle Instagram’a geri dönüyor! Sussex Düşesi sürpriz bir girişim başlattı. Yeni bir web sitesi ve Instagram sayfası ile 'American Riviera Orchard” adında yeni yaşam tarzı markasını duyuran Düşes bir anda ilgi odağı oldu. Detaylar 👇
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Hepimizin bildiği gibi kraliyet ailesinde ortalık resmen yangın yeri! Bir Lady Dianna vakası daha olabileceği düşünülen Prenses Kate Middleton hakkında duyulan endişe son hızıyla devam ediyor.
Kamu görevlerinden ani bir kararla vazgeçen ve saraydan apar topar ayrılan Prens Harry ve karısı Meghan Markle bugüne kadar hiç bu kadar haklı görülmemişti...
Kate Middleton'un başın gelenler tam bir muammayken, Meghan'ın röportajlarda yaşadıklarından bahsetmesi ve saraya dönmek istememesi akıllara bir anda düşüverdi.
İki kardeşin arası bozuk, saray zaten kendilerini ısrarla Sussex düşü ve düşesi olarak tanıtan Meghan ve Harry'e cephe almış durumda, üzerine bir de Kate Middleton hakkında bitmek bilmeyen komplo teorileri uydurulunca işler tamamen çığrından çıktı.
İngiltere'nin biricik gelini Kate'in başına gelenler hala bilinmezken, tüm dünya ayrılık ve sağlık sorunları hakkındaki spekülasyonlarla çalkalanırken gözler bir yandan da istenmeyen gelin Meghan Markle'daydı.
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Peki bu süreçte Harry ve Meghan cephesinde neler oluyor dersiniz? Kendilerini renkli hali daha önce basına verilmemiş, Markle'ın hamilelik duyurusunu yaptığı fotoğraf aniden gündeme geldi.
"Siyah Beyaz olmadan orijinal dosya budur, tam bir özür ve geri çekme bekliyorum @MailOnline @Telegraph @victoria_ward Hiçbir ağaç ya da çim taşınmamış ya da değiştirilmemiştir, bu doğrudan kameradan çıkan görüntüdür. Ayrıca bu bir Jacaranda Ağacı, söğüt ağacı değil."
Gelelim ortalık yangın yeriyken sosyal medyaya ani bir dönüş yapan Meghan Markle'a... Sussex Düşesi, American Riviera Orchard adlı bir yaşam tarzı markası gibi görünen yeni bir web sitesi ve Instagram sayfası açtı. Instagram sayfasının biyografisinde ise şöyle yazıyor: "Sussex Düşesi Meghan tarafından. 2024 yılında kurulmuştur."
American Riviera Orchard'ın adı, Meghan'ın Prens Harry ve iki çocuğu, 4 yaşındaki oğlu Prens Archie ve 2 yaşındaki kızı Prenses Lilibet ile birlikte yaşadığı Kaliforniya kasabası Santa Barbara'ya bir göndermeymiş.
American Riviera Orchard şu anda bir ticari marka girişimi gibi duruyor, markanın sofra takımları, sürahiler, içecek takımları, mutfak örtüleri ve reçeller, marmelat ve sürülebilir ürünler gibi yenilebilir ikramlar satmayı planladığı düşünülüyor.
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