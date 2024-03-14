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Brad Pitt ve Angelina Jolie Cephesinde Gerilim Artıyor! Davalık Oldukları Şato İçin Savaşları Devam Ediyor

Brad Pitt ve Angelina Jolie Cephesinde Gerilim Artıyor! Davalık Oldukları Şato İçin Savaşları Devam Ediyor

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
14.03.2024 - 17:51

Bir zamanların en ünlü ve sevilen çifti Angelina Jolie ve Brad Pitt'in bitmek bilmeyen boşanma davasındaki yeni gelişme Brad Pitt'in yüzünü güldürdü. Detaylar içeriğimizde👇

Kaynak: https://pagesix.com/2024/02/02/entert...
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Birisi Hollywood'un güzeller güzeli, başarılı aktrisi Angelina Jolie, diğeri yakışıklı aktör Brad Pitt ve ortaya çıkan muhteşem çift. Bir zamanların en sevilen ünlü çifti 'Brangelina'yı sanıyoruz ki duymayan yoktur.

Birisi Hollywood'un güzeller güzeli, başarılı aktrisi Angelina Jolie, diğeri yakışıklı aktör Brad Pitt ve ortaya çıkan muhteşem çift. Bir zamanların en sevilen ünlü çifti 'Brangelina'yı sanıyoruz ki duymayan yoktur.

2014 senesinde Fransa’nın güneyindeki Miraval Şatosu'nda dünyaevine giren çift 2016 senesinde üçü biyolojik üçü de evlatlık altı çocukları olmasına rağmen boşanma kararı alarak hayranlarına üzücü haberi vermişti.

2014 senesinde Fransa’nın güneyindeki Miraval Şatosu'nda dünyaevine giren çift 2016 senesinde üçü biyolojik üçü de evlatlık altı çocukları olmasına rağmen boşanma kararı alarak hayranlarına üzücü haberi vermişti.

İkili herkes tarafından özenilen mutlu birlikteliklerini bitirme kararı alarak mahkemenin yolunu tutmuş fakat işler pek de planladıkları gibi gitmemişti.

İkili herkes tarafından özenilen mutlu birlikteliklerini bitirme kararı alarak mahkemenin yolunu tutmuş fakat işler pek de planladıkları gibi gitmemişti.

2016 senesinde başlattıkları boşanma davası günümüzde devam eden çift, üstüne evlendikleri Miraval şatosunun mirası ile ilgili başka bir dava sürecine girmişlerdi.

2016 senesinde başlattıkları boşanma davası günümüzde devam eden çift, üstüne evlendikleri Miraval şatosunun mirası ile ilgili başka bir dava sürecine girmişlerdi.

Güzel oyuncu eski eşinin şatoyu kendisine almak istediğini düşünerek Pitt'e milyonlarca dolarlık bir tazminat davası açmıştı...Fakat Jolie'nin dava sürecinde şarap başındaki hisselerini bir şarap üreticisine satması mahkemede haksız bulundu.

Güzel oyuncu eski eşinin şatoyu kendisine almak istediğini düşünerek Pitt'e milyonlarca dolarlık bir tazminat davası açmıştı...Fakat Jolie'nin dava sürecinde şarap başındaki hisselerini bir şarap üreticisine satması mahkemede haksız bulundu.
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Pitt eski karısına karşılık olarak açtığı dava sayesinde durumu lehine çevirdi ve mahkeme güzel ismin iddialarını bu şekilde haksız çıkarttı.

Pitt eski karısına karşılık olarak açtığı dava sayesinde durumu lehine çevirdi ve mahkeme güzel ismin iddialarını bu şekilde haksız çıkarttı.

2008 senesinde satın alınan bu şato davasında yakışıklı aktör davayı kazanmak için bir adım önde görülse de boşanma davaları gibi şato davasının da sonuçlanmasının bir o kadar uzun süreceği bekleniyor.

2008 senesinde satın alınan bu şato davasında yakışıklı aktör davayı kazanmak için bir adım önde görülse de boşanma davaları gibi şato davasının da sonuçlanmasının bir o kadar uzun süreceği bekleniyor.

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