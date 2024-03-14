William Bir Kere de Şaşırt! Kate Middleton Kayıplara Karışmışken Prensin Şen Şakrak Halleri Yok Artık Dedirtti
William Bir Kere de Şaşırt! Kate Middleton Kayıplara Karışmışken Prensin Şen Şakrak Halleri Yok Artık Dedirtti
Galler Prensesi Kate Middleton ile ilgili ortaya atılan iddialara daha önce 'endişelenecek bir şey yok, Prens kamu görevlerine odaklandı' cevabı verilmiş sonrasında ortaya çıkan fotoşop meselesinde de diğer iddialarda olduğu gibi bir açıklamada bulunulmamıştı. Dünya William'ın aldatma iddialarıyla yanıp tutuşurken kendisinin keyfi yerinde bu halleri ise sinirleri tepeye çıkarttı. Detaylar👇
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Hepimizin bildiği gibi tüm dünya Prenses Middleton'un nerede olduğu ile resmen çalkalanıyor. Geçirdiği sözde "planlı" ameliyattan beri sadece fotoşoplu fotoğrafları ile basına gösterilen Kate Middleton hala kayıp.
Middleton'un ameliyat geçirdiği Ocak ayında babasının kanser teşhisini öğrenen William o zamanlardan beri hiçbir şey olmuyormuş gibi etkinliklerde boy göstermeye ve etrafa gülücük saçmaya devam ediyor bildiğimiz gibi.
Middleton hakkında oluşan spekülasyonların ise ardı arkası aylardır kesilmiyor. Yayınlanan iki fotoğraf da fotoşop çıkınca, prenses hakkında duyulan endişe giderek çoğalıyor.
En son ortaya atılan iddiaya göre Prens William'ın daha önce de isminin birlikte anıldığı Lady Rose Hanbury ile prensesi aldattığı ve bu yüzden de prensesin ciddi sağlık sorunları yaşadığı ve hastanede yattığı söylenmişti.
Fakat Kraliyet ailesi sessizliğini bozmuyor ve olanlar hakkında hiçbir açıklama yapmıyor, bu olanlar da herkesin aklına Prenses Diana'yı getiriyor tabii. Bir yandan kraliyet ailesinin yakın takipçileri gerçeğin peşinde koşarken, Kraliçe Camilla'nın geçtiğimiz gün Barbie bebeğinin tanıtımı için lansmana katılması ayrı bir olay yaratmıştı.
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Kraliyet ailesiyle ilgili spekülasyonlar artmaya devam ederken, "eli kolu bağlı" Prens William için her şey olağan akışında devam ediyor.
Galler Prensi Perşembe sabahını Londra'da yeni bir gençlik merkezinin açılışını yaparak geçirirken, eşi Kate Middleton'ın nerede olduğu ve son fotoğraf düzenleme skandalıyla ilgili dedikodular manşetleri süslemeye devam ederken şen şakrak görüldü.
Gençlik merkezinde çocuklarla top ve bilardo oynarken ve gülücükler saçarken görülen prens aldatma iddialarını pek de umursuyor gibi gözükmüyordu.
Prensin mutluluğunu görenlerin tepesi bir kere daha attı...En son Noel günü, 27 Aralık'ta kanlı canlı görülen Kate Middileton'un nerede ve nasıl olduğu ise muamma.
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