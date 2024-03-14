William Bir Kere de Şaşırt! Kate Middleton Kayıplara Karışmışken Prensin Şen Şakrak Halleri Yok Artık Dedirtti

Galler Prensesi Kate Middleton ile ilgili ortaya atılan iddialara daha önce 'endişelenecek bir şey yok, Prens kamu görevlerine odaklandı' cevabı verilmiş sonrasında ortaya çıkan fotoşop meselesinde de diğer iddialarda olduğu gibi bir açıklamada bulunulmamıştı. Dünya William'ın aldatma iddialarıyla yanıp tutuşurken kendisinin keyfi yerinde bu halleri ise sinirleri tepeye çıkarttı. Detaylar👇