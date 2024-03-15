Cara Delevingne'nin 7 Milyon Değerindeki Malikanesi Yanarak Yük Oldu, Yürekler Ağza Geldi!
Cara Delevingne'nin 7 Milyon Değerindeki Malikanesi Yanarak Yük Oldu, Yürekler Ağza Geldi!
Kaynak: https://pagesix.com/2024/03/15/lifest...
Cara Delevingne'in Kaliforniya'daki malikanesinde Cuma sabahı erken saatlerde büyük bir yangın çıktı. Detaylar için👇
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Son yılların en bilinen isimlerinden biri olan dünyaca ünlü model Cara Delevingne'yi çoğumuz oyunculuk kariyerine atılmasıyla daha da yakından tanımaya başladık.
Günümüzün en beğenilen modellerinden biri olan İngiliz model, beyaz perde de kendini herkese kanıtlamayı başarmıştı.
Geçtiğimiz gün tiyatro sahnesine ilk defa çıkan güzel isim 'West End Cabaret' adlı oyunu sergilemek için Londra'ya seyahat etti.
Daha önce Anna Karenina, Paper Towns, Suicide Squad filmleriyle izleyiciyle buluşan Delevingne her şeyden habersiz oyunculuk becerilerini sergilerken...
Los Angeles'ta bulunan 7 milyon dolar değerindeki malikanesinde bir yangın çıkmış! Alevlerin hızlı şekilde büyümesiyle endişelenen komşular itfaiyeyi aramış, fakat evin yanıp kül olması engellenememiş...
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"Kalbim bugün kırık... Buna inanamıyorum. Hayat göz açıp kapayıncaya kadar değişebilir. Sahip olduklarının kıymetini bil 💔" notu ile kedilerini paylaşan ünlü isim hayranlarına yaşadıklarını böyle aktardı.
"tüm itfaiyecilere ve yardıma gelen insanlara yürekten teşekkür ederim....." yazan Delevingne kedilerinin de zamanında gelen itfaiyeciler sayesinde iyi olduğunu belirtti.
Başından geçen talihsiz olaya rağmen kedilerinin iyi olduğuna şükreden Delevingne "yaşıyorlar!! itfaiyecilere teşekkür ederim ❤️" diye belirtti.
Yangından önce böyle gözüken ormanlık alanın içinde bulunan evin alevler içindeki hali yürekleri ağızlara getirdi. Yangının nedeni ise henüz bilinmiyor...
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