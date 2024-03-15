Bradley Cooper ve Gigi Hadid İlk Defa Öpüşürken Kameralara Yansıyınca, Görenler Durumu Kabul Etmekte Zorlandı
Bradley Cooper ve Gigi Hadid İlk Defa Öpüşürken Kameralara Yansıyınca, Görenler Durumu Kabul Etmekte Zorlandı
Bradley Cooper ve Gigi Hadid uzun süredir birlikte olmalarına rağmen genelde ya kameralardan kaçıyorlar ya da samimi pozlar vermekten çekiniyolarlardı. Geçtiğimiz saatlerde New York'ta bir akşam yemeği yerken görülen ünlü çift ilk defa bu kadar samimi görüldü. Detaylar 👇
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Uzun süredir aralarında aşk iddiaları dönen, her kameraya yakalandıklarında çekimleri küçümsenemez derecede artan ikili Bradley Cooper ve Gigi Hadid'i birlikte görmeye artık hepimiz alıştık.
Onlar hiçbir açıklama yapmasa da kameralara birlikte yakalanmaları artık kimseyi şaşırtmamaya başlamıştı. Hatta çiftimiz sevgililer gününü bile birlikte geçirmişti.
İkisi de eşlerinden boşanmış Bradley Cooper ve Gigi Hadid'in uzun süren ilişkilerinden sonra gerçek aşkı buldukları inanılmaya başlanmıştı.
Öyle ki ikisinin de kızları olan yakışıklı aktör ve ünlü modelin birbirlerinin aileleriyle bile tanıştığı iddia edişmişti, bir ödül töreni sonrası da Gigi Hadid Bradley'nin annesi ile yemek yedikten sonra mekandan ayrı ayrı çıkış yaparken görülmüştü.
Aralarında yaş farklı oldukça fazla olan 49 yaşındaki Cooper ve 28 yaşındaki Hadid daha önce objektiflere el ele yansımıştı...
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Bu sefer magazine arkadaşlarıyla New York'ta yemek yerken yakaladılar. Kameraları fark eden ikili daha önce davrandıklarının aksine birbirleriyle daha samimi gözüküyorlardı.
Gecenin ilerleyen saatlerinde Hadid'in Cooper'ı öptüğü anlar kameralara böyle yansıdı. Bu pozlar kısa sürede yayıldı ve birçok yorum aldı. İlk defa öpüşürken görülen çift kimileri tarafından oldukça yakıştırıldı.
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