Bradley Cooper ve Gigi Hadid İlk Defa Öpüşürken Kameralara Yansıyınca, Görenler Durumu Kabul Etmekte Zorlandı

Bradley Cooper ve Gigi Hadid uzun süredir birlikte olmalarına rağmen genelde ya kameralardan kaçıyorlar ya da samimi pozlar vermekten çekiniyolarlardı. Geçtiğimiz saatlerde New York'ta bir akşam yemeği yerken görülen ünlü çift ilk defa bu kadar samimi görüldü. Detaylar 👇