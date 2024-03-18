Kalplerde Taht Kurmuş Ünlü Şarkıcı Bruno Mars'ın 50 Milyon Dolarlık Borcuyla Kumar Batağına Düştüğü Söylendi
Kalplerde Taht Kurmuş Ünlü Şarkıcı Bruno Mars'ın 50 Milyon Dolarlık Borcuyla Kumar Batağına Düştüğü Söylendi
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/larryfitzmau...
Dünyaca sevilen ünlü şarkıcı Bruno Mars'ın Las Vegas'ta sahne aldığı bir otelin kumarhanesine milyonlarca dolar borcu olduğu iddia edildi. Detaylar 👇
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Dünyaca ünlü sempatik şarkıcı Bruno Mars'ı ve hit şarkılarını daha önce duymayan yoktur. Grammy ödüllü ünlü isim her çıkarttığı şarkıyı listelerin başına taşımasıyla da biliniyor.
Sergilediği performanslar ve konserlerle tam bir sahne adamı olan Mars yıllardır devam ettirdiği kariyeriyle kaplerde taht kurmuş şarkıcılardan biri.
Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan bir habere göre ünlü sanatçının Las Vegas'ta bir kumarhaneye borcu olduğu iddia edildi.
Pop şarkıların yıldızı diyebileceğimiz ismin 50 milyon dolarlık kumar borcu hayranalarını resmen şoke etti!
Bruno Mars’ın uzun süredir Las Vegas’ta ikamet ettiği zaten biliniyordu. Kendisinin kumarhane ve otel ile sekiz yılı aşkın bir süredir sürdürdüğü bir ilişkisi var...
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İddiaya göre şarkıcının 50 Milyon dolarlık borcu senelerce oynadığı kumar nedeniyle birikmiş ve geri dönülemez bir hal almış...
Daha önce katıldığı programlarda pokere olan düşkünlüğünden bahseden ismin şu anda resmen kumarhane tarafından ele geçirildiği belirtildi.
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