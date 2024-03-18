Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Kalplerde Taht Kurmuş Ünlü Şarkıcı Bruno Mars'ın 50 Milyon Dolarlık Borcuyla Kumar Batağına Düştüğü Söylendi

Kalplerde Taht Kurmuş Ünlü Şarkıcı Bruno Mars'ın 50 Milyon Dolarlık Borcuyla Kumar Batağına Düştüğü Söylendi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 14:18

Dünyaca sevilen ünlü şarkıcı Bruno Mars'ın Las Vegas'ta sahne aldığı bir otelin kumarhanesine milyonlarca dolar borcu olduğu iddia edildi. Detaylar 👇

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/larryfitzmau...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Dünyaca ünlü sempatik şarkıcı Bruno Mars'ı ve hit şarkılarını daha önce duymayan yoktur. Grammy ödüllü ünlü isim her çıkarttığı şarkıyı listelerin başına taşımasıyla da biliniyor.

Dünyaca ünlü sempatik şarkıcı Bruno Mars'ı ve hit şarkılarını daha önce duymayan yoktur. Grammy ödüllü ünlü isim her çıkarttığı şarkıyı listelerin başına taşımasıyla da biliniyor.

Sergilediği performanslar ve konserlerle tam bir sahne adamı olan Mars yıllardır devam ettirdiği kariyeriyle kaplerde taht kurmuş şarkıcılardan biri.

Sergilediği performanslar ve konserlerle tam bir sahne adamı olan Mars yıllardır devam ettirdiği kariyeriyle kaplerde taht kurmuş şarkıcılardan biri.

Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan bir habere göre ünlü sanatçının Las Vegas'ta bir kumarhaneye borcu olduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan bir habere göre ünlü sanatçının Las Vegas'ta bir kumarhaneye borcu olduğu iddia edildi.

Pop şarkıların yıldızı diyebileceğimiz ismin 50 milyon dolarlık kumar borcu hayranalarını resmen şoke etti!

Pop şarkıların yıldızı diyebileceğimiz ismin 50 milyon dolarlık kumar borcu hayranalarını resmen şoke etti!

Bruno Mars’ın uzun süredir Las Vegas’ta ikamet ettiği zaten biliniyordu. Kendisinin kumarhane ve otel ile sekiz yılı aşkın bir süredir sürdürdüğü bir ilişkisi var...

Bruno Mars’ın uzun süredir Las Vegas’ta ikamet ettiği zaten biliniyordu. Kendisinin kumarhane ve otel ile sekiz yılı aşkın bir süredir sürdürdüğü bir ilişkisi var...
İçeriğin Devamı Aşağıda

İddiaya göre şarkıcının 50 Milyon dolarlık borcu senelerce oynadığı kumar nedeniyle birikmiş ve geri dönülemez bir hal almış...

İddiaya göre şarkıcının 50 Milyon dolarlık borcu senelerce oynadığı kumar nedeniyle birikmiş ve geri dönülemez bir hal almış...

Daha önce katıldığı programlarda pokere olan düşkünlüğünden bahseden ismin şu anda resmen kumarhane tarafından ele geçirildiği belirtildi.

Daha önce katıldığı programlarda pokere olan düşkünlüğünden bahseden ismin şu anda resmen kumarhane tarafından ele geçirildiği belirtildi.

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara👇

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?