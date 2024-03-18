Joe Alwyn Altı Yıllık İlişkilerinin Bitmesinin Ardından Taylor Swift'in Üzerinden Para Kazanmaya Devam Ediyor

Ünlü aktör Joe Alwyn ve şarkıcı Taylor Swift altı yıl süren ilişkilerinin ardından yollarını ayırmıştı. Taylor Swift'i kameralar önünde yaşadığı yeni aşkıyla ve her geçen gün çoğalan başarısıyla sık sık görüyoruz. Alwyn ise yeni filmi için çalışmalara başlarken eski sevgilisinin kendisine para kazandırması duyanları şaşırttı. Detaylar👇