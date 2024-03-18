Joe Alwyn Altı Yıllık İlişkilerinin Bitmesinin Ardından Taylor Swift'in Üzerinden Para Kazanmaya Devam Ediyor
Joe Alwyn Altı Yıllık İlişkilerinin Bitmesinin Ardından Taylor Swift'in Üzerinden Para Kazanmaya Devam Ediyor
Kaynak: https://www.capitalfm.com/news/taylor...
Ünlü aktör Joe Alwyn ve şarkıcı Taylor Swift altı yıl süren ilişkilerinin ardından yollarını ayırmıştı. Taylor Swift'i kameralar önünde yaşadığı yeni aşkıyla ve her geçen gün çoğalan başarısıyla sık sık görüyoruz. Alwyn ise yeni filmi için çalışmalara başlarken eski sevgilisinin kendisine para kazandırması duyanları şaşırttı. Detaylar👇
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Günümüzde Amerikan futbolcusu sevgilisi Travis Kelce ile adından söz ettiren ünlü şarkıcı Taylor Swift aşk hayatıyla büyük ilgi odaklarından biri.
Travis Kelce'den önce yakışıklı oyuncu Joe Alwyn ile altı yıllık bir ilişkisi olmuştu güzel şarkıcının. Uzun süreli aşklarının evlilikle sonuçlanması beklenirken ikili yoğun programları yüzünden ayrılmıştı.
Alwyn'in isteği üzerine ikili ilişilerini gözler önünde yaşamaktan çekinmiş, sessiz sakin şekilde beraberliklerini sürdürmüşlerdi.
Eski aşkının aksine yeni sevgilisi ile el ele görülmekten çekinmeyen Swift aşkını dolu dolu yaşıyor, bir an bile Amerikan futbolcusu sevgilisinin yanından ayrılamıyor.
Joe Alwyn Haziran'da gösterime girecek bir filmin başrolü olarak seçilmesi üzerine kariyerine odaklanmışken ünü oyuncunun ayrılıklarına rağmen Swift'ten hala para kazandığı ortaya çıktı!
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Çiftin altı yıllık ilişkilerinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen oyuncu Swift'in bazı şarkılarına yaptığı söz yazarlığı sayesinde şarkılardan milyonlar kazanmaya devam ediyor...
Başarılı şarkıcının son üç albümündeki altı şarkının söz yazarı olan Joe Alwyn farklı platformlarda yer alan şarkıların rekor dinlenmelerinden yüklü miktarlar alıyor.
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