Bebekle Fotoğraf Paylaşan Murat Boz'a Ablası Demet Akalın'dan Sonra Bir Tokat da Işın Karaca'dan Geldi

Yeğeniyle yeni pozlarını paylaşan Murat Boz yine olay oldu. Demet Akalın'ın ablalık yapıp Murat Boz'a ilettiği doğum günü dileği yetmezmişçesine evlilik ve çocuk sahibi olma meselesine bir sinyal da Işın Karaca'dan geldi.