Bebekle Fotoğraf Paylaşan Murat Boz'a Ablası Demet Akalın'dan Sonra Bir Tokat da Işın Karaca'dan Geldi
Bebekle Fotoğraf Paylaşan Murat Boz'a Ablası Demet Akalın'dan Sonra Bir Tokat da Işın Karaca'dan Geldi
Yeğeniyle yeni pozlarını paylaşan Murat Boz yine olay oldu. Demet Akalın'ın ablalık yapıp Murat Boz'a ilettiği doğum günü dileği yetmezmişçesine evlilik ve çocuk sahibi olma meselesine bir sinyal da Işın Karaca'dan geldi.
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Şarkıları, karizması ve yakışıklılığıyla tüm gözleri üzerine çeken, O Ses Türkiye'deki jüri koltuğunu da kimselere kaptırmadan yarışmacı izleyici fark etmeksizin flörtöz halleriyle parlayan Murat Boz'u tanımayanınız yoktur herhalde!
Murat Boz ve özel hayatından biraz olsun haberdarsanız da kendisinin bir türlü aşkta dikiş tutturamadığını ve muhtemelen de tutturamayacağının düşünüldüğünü biliyorsunuzdur...
Birkaç ciddi ilişkisinin haricinde çapkınlıklarıyla anılan Boz, başta Hadise olmak üzere senelerdir birileriyle yakıştırılıyor fakat yine de olmuyor. Kendisinin de pek niyeti yok gibi geliyor bize....
Ama son zamanlarda aniden yükselen bir bebek aşkı var Murat Boz'da! Yeğenleri ve arkadaşlarının bebekleriyle sık sık fotoğraflarını paylaşan Murat Boz'un bebekli halleri pek bir revaçta!
O kadar ki Murat Boz'un arka arkaya ısrarla paylaştığı çocuklu pozlar ve geçtiğimiz günlerde 44 yaşına basmış olduğu gerçeği Demet Akalın'ı bile harekete geçirmişti hatırlarsanız 😂
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Murat Boz, Demet Akalın'ı pek ciddiye almamış olacak ki geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda bekar olmak için bir çaba sarf etmediğini söyleyen Murat Boz yine "nasip, kısmet" klişelerini yapıştırıvermişti.
Gelgelelim yine yeğeniyle pozlarını paylaşan Murat Boz ortalığı hareketlendirdi. Sanat camiası Murat Boz'u evermeye yemin etti sanıyoruz ki. 😂
Demet Akalın'ın gölü yetmezmişçesine devreye Işın Karaca girdi bu sefer de!
Murat Boz'un bebekli paylaşımının altına hemen yetişen Işın Karaca, ikinci sinyali çaktı ve "yaşın", afedersiniz "zamanın gelmiş" dedi! 😂
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