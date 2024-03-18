Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu'nun Son Halini Paylaştı: Minik Serçe'nin Bileğindeki Hasta Künyesi Endişelendirdi
Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu'nun Son Halini Paylaştı: Minik Serçe'nin Bileğindeki Hasta Künyesi Endişelendirdi
Emel Müftüoğlu, yakın dostu Sezen Aksu'nun son halini paylaştı! Uzun zamandır Minik Serçe'yi görmeyenler heyecanlandı, kolundaki hasta künyesi endişelendirdi!
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1970'lerden ber hayatımızda olan Minik Serçe'miz, unutulmaz şarkıların efsanevi ismi Sezen Aksu’yu tanımayan ve hatta sevmeyen yoktur!
Şarkılarıyla insanın yüreğini delen, 7’den 70’e herkesin kah gülerek kah ağlayarak dinlediği Sezen Aksu, uzunca bir süredir sahneye çıkmıyor biliyorsunuz.
En son 16 Ocak 2016'da verdiği konserde, "40 yılı tamamladık Allahın izniyle. Küçücük bir kız gibi düşünüyordum kendimi o zaman, hala öyle hissediyorum ama beden ruha ihanet ediyor" diyerek bir daha sahne almayacağını söylemişti.
Minik serçenin 8 sene önce sahnelere vedasına hiçbirimiz inanmak istemedik ama sözünden dönmedi... 😔
Sezen Aksu'ya duyulan özlem her geçen gün büyüdü, kendisini bir kez daha sahnelerde görebilmek binlerce insanın hayali haline geldi. Sahnelerden uzaklaşan Sezen Aksu, ortalarda da hiç gözükmemeye başladı, haliyle de hep merak edildi.
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Geçtiğimiz saatlerde Minik Serçe'nin can dostu Emel Müftüoğlu'ndan bir Sezen Aksu paylaşımı geldi!
Emel Müftüoğlu'nun "Yiyerek zayıflama metodlarını öğreten Sezen Aksu'm🤣🤣🤣" notuyla paylaştığı fotoğrafta hasret kaldığımız efsanenin keyfi hayli yerde gözüküyordu. Fakat bileğinde hasta künyesi de sol kolundan sargı bezi de gözlerden kaçmadı.
Sezen Aksu'nun hastanede olduğunu işaret eden detayları fark eden kullanıcılar sağlık durumu hakkında bilgi alabilmek için Emel Müftüoğlu'nun paylaşımının altına koştu. 👇
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