İnci Taneleri'nin Yapımcılarından Şok Karar: Başrol Oyuncusunun Diziden Ayrılmaya Karar Verdiği İddia Edildi!
İnci Taneleri'nin Yapımcılarından Şok Karar: Başrol Oyuncusunun Diziden Ayrılmaya Karar Verdiği İddia Edildi!
Kaynak: https://www.takvim.com.tr/magazin/202...
Son dönemlerin en rağbet gören dizisi İnci Taneleri'nde şok bir gelişme yaşandığı ve başrollerden birinin diziden ayrılmaya karar verdiği iddia edildi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sezona ortadan giriş yapmasına rağmen büyük ilgi çeken ve birçok kişiyi de müptelası yapan İnci Taneleri, daha ilk fragmanı düştüğünde ülkenin gündemine oturmuştu biliyorsunuz.
Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka ve Rıza Kocaoğlu gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı ve aynı zamanda senaryosu da Yılmaz Erdoğan'a ait olan dizinin her yeni bölümü izleyiciyi kendine daha da çok bağladı.
Hazar Ergüçlü'nün Dilber dansı ve pavyon kültürü tartışmasıyla fitillenen İnci Taneleri'ndeki olay örgüsü hayran bırakırken Azem'in oğlu Cihan'ı bulmasıyla giderek yoğunlaşan dizi hakkında, geçtiğimiz saatlerde şok bir iddia ortaya atıldı.
Takvim'de yer alan haberle, Azem'in oğlu Cihan'a hayat veren Kubilay Aka'nın diziden ayrılacağı söylentilerinin kulislerde dolaşmaya başladığı iddia edildi.
Üstelik, henüz resmi bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen Aka'nın ayrılmaya çoktan karar verdiği ve dizide nasıl ilerleyecekleri konusunda hazırlıkların yapılmaya başlandığı söyleniyor...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sizce böyle bir şey mümkün olabilir mi? Hadi yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda