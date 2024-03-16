Büyük Yanlış Anlaşılma: Fenerbahçe Marşının Sesi Nesrin Sipahi'nin Vefat Haberinin Yalan Olduğu Ortaya Çıktı
Büyük Yanlış Anlaşılma: Fenerbahçe Marşının Sesi Nesrin Sipahi'nin Vefat Haberinin Yalan Olduğu Ortaya Çıktı
Hemen hemen her haber sitesinde yayınlanan 'Nesrin Sipahi vefat etti' haberlerinin yalan olduğu ortaya çıktı.
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Geçtiğimiz dakikalarda, Türkan Şoray’a filmlerinde sesiyle hayat veren, unutulmaz "Yaşa Fenerbahçe"yi seslendiren devlet sanatçısı Nesrin Sipahi'nin 89 yaşında hayatını kaybettiği manşetleri atıldı.
Fakat yaklaşık 4 ay önce FBTV'ye konuk olan ve en son da 15 Şubat'ta Zaferin Rengi filminin galasında Ali Koç'la görüntülenen Nesrin Sipahi'nin vefat haberinin büyük bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğu ortaya çıktı...
Onur Akay'ın duyurusu kaynak gösterilerek yapılan haberlerde isim benzerliğinden ötürü yanlış sanatçının ölüm haberinin yayıldığı anlaşıldı.
Durumu Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla açıklayan Onur Akay, asıl hayatını kaybeden kişinin Türk sanat müziği sanatçısı Nesrin Ersipahi olduğunu vurguladı.
Onur Akay doğru ilettiği vefat haberini paylaşmadan evvel, en son 2015 yılında "tedaviye başlamadan önce" notuyla bir paylaşımı olduğu görülen Nesrin Ersipahi'nin vefatı 15 Mart Cuma günü ailesi tarafından duyuruldu.
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Ana kaynakta doğru kişiden bahsedilmesine rağmen, Nesrin Ersipahi yerine Nesrin Sipahi'nin ölüm haberinin yayıldığını gören sosyal medya kullanıcıları duruma tepki gösterdi.
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