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Büyük Yanlış Anlaşılma: Fenerbahçe Marşının Sesi Nesrin Sipahi'nin Vefat Haberinin Yalan Olduğu Ortaya Çıktı

Büyük Yanlış Anlaşılma: Fenerbahçe Marşının Sesi Nesrin Sipahi'nin Vefat Haberinin Yalan Olduğu Ortaya Çıktı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
16.03.2024 - 15:41

Hemen hemen her haber sitesinde yayınlanan 'Nesrin Sipahi vefat etti' haberlerinin yalan olduğu ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz dakikalarda, Türkan Şoray’a filmlerinde sesiyle hayat veren, unutulmaz "Yaşa Fenerbahçe"yi seslendiren devlet sanatçısı Nesrin Sipahi'nin 89 yaşında hayatını kaybettiği manşetleri atıldı.

Geçtiğimiz dakikalarda, Türkan Şoray’a filmlerinde sesiyle hayat veren, unutulmaz "Yaşa Fenerbahçe"yi seslendiren devlet sanatçısı Nesrin Sipahi'nin 89 yaşında hayatını kaybettiği manşetleri atıldı.

Fakat yaklaşık 4 ay önce FBTV'ye konuk olan ve en son da 15 Şubat'ta Zaferin Rengi filminin galasında Ali Koç'la görüntülenen Nesrin Sipahi'nin vefat haberinin büyük bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğu ortaya çıktı...

Fakat yaklaşık 4 ay önce FBTV'ye konuk olan ve en son da 15 Şubat'ta Zaferin Rengi filminin galasında Ali Koç'la görüntülenen Nesrin Sipahi'nin vefat haberinin büyük bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğu ortaya çıktı...

Onur Akay'ın duyurusu kaynak gösterilerek yapılan haberlerde isim benzerliğinden ötürü yanlış sanatçının ölüm haberinin yayıldığı anlaşıldı.

Onur Akay'ın duyurusu kaynak gösterilerek yapılan haberlerde isim benzerliğinden ötürü yanlış sanatçının ölüm haberinin yayıldığı anlaşıldı.

Durumu Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla açıklayan Onur Akay, asıl hayatını kaybeden kişinin Türk sanat müziği sanatçısı Nesrin Ersipahi olduğunu vurguladı.

Durumu Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla açıklayan Onur Akay, asıl hayatını kaybeden kişinin Türk sanat müziği sanatçısı Nesrin Ersipahi olduğunu vurguladı.

Dün vefat eden sanatçımız, Türk sanat müziğinin büyük sanatçılarından Devlet Sanatçısı Nesrin Sipahi değil, Türk sanat müziği sanatçısı Nesrin Ersipahi’dir. Vefat eden Nesrin Hanım’ın da asıl adı Nesrin Sipahi’dir ve sahnelere ilk çıktığında “İkinci Nesrin Sipahi” olarak anılmıştır. Ancak karışıklıklar nedeni ile daha sonra sahne adını Nesrin Ersipahi yapmıştır. Ben yazımda bunu belirtmiştim ama isimlerin yakın olmasından dolayı, maalesef ki vefatında da editör arkadaşlarımız bir karışıklık yaşamış. Nesrin Sipahi’ye sağlıklı uzun ömürler, bu mübarek günlerde kaybettiğimiz Nesrin Ersipahi’ye de Allah’tan rahmet dilerim.

Onur Akay doğru ilettiği vefat haberini paylaşmadan evvel, en son 2015 yılında "tedaviye başlamadan önce" notuyla bir paylaşımı olduğu görülen Nesrin Ersipahi'nin vefatı 15 Mart Cuma günü ailesi tarafından duyuruldu.

Onur Akay doğru ilettiği vefat haberini paylaşmadan evvel, en son 2015 yılında "tedaviye başlamadan önce" notuyla bir paylaşımı olduğu görülen Nesrin Ersipahi'nin vefatı 15 Mart Cuma günü ailesi tarafından duyuruldu.
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Ana kaynakta doğru kişiden bahsedilmesine rağmen, Nesrin Ersipahi yerine Nesrin Sipahi'nin ölüm haberinin yayıldığını gören sosyal medya kullanıcıları duruma tepki gösterdi.

Ana kaynakta doğru kişiden bahsedilmesine rağmen, Nesrin Ersipahi yerine Nesrin Sipahi'nin ölüm haberinin yayıldığını gören sosyal medya kullanıcıları duruma tepki gösterdi.
twitter.com

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