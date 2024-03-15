Fiko'suyla Süroş'una Fena Düşkün Hazal Kaya'dan "Üçüncü Çocuk Olacak mı?" Sorusuna Paragraf Gibi Cevap!
Fiko'suyla Süroş'una Fena Düşkün Hazal Kaya'dan "Üçüncü Çocuk Olacak mı?" Sorusuna Paragraf Gibi Cevap!
Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri'ne katılan Hazal Kaya'nın programdan kesitleri yayılmaya devam ediyor... Bu sefer gündemimizde ise üçüncü çocuk meselesi var!
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Hayatımıza gencecik bir kızken giren Hazal Kaya, o günden bu yana birçok başarılı projede yer aldı, hem başarılı oyunculuğu hem de dobra halleriyle milyonların gönlünü kazandı biliyorsunuz!
En son Selahattin Paşalı'yla beraber rol aldığı Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisiyle izleyicilerden tam not alan Hazal Kaya, şimdilerde ikinci sezon için hazırlanıyor.
2019 yılında kendisi gibi oyuncu olan biricik sevgilisi Ali Atay'la hayatını birleştiren Atay, sadece işiyle değil özel hayatı ve verdiği röportajlardaki samimi, doğal halleriyle de sık sık gündem oluyor. Bir de babasının kopyası dünya tatlısı oğlu Fikret Ali ve dünya güzeli kızı Süreyya Leyla var tabii! Beraber inanılmaz bir aile tablosu çizen çiftin her pozu kalp eritiyor!
Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz haftalarda İbrahim Selim ile Bu Gece'ye katılan Hazal Kaya ve Ali Atay sosyal medyada resmen fırtınalar estirmişti. Her kesidi olay olan programda Hazal Kaya'nın hastalık hastası olduğunu itiraf ettiği anlar ise çok güldürmüştü!
Geçtiğimiz günlerde, bu sefer de Berfu Yenenler ile Talk Show programına katılan Hazal Kaya, yine rengarenk anlarla gündeme oturdu.
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Mesela yer aldığı dizilerdeki bayılma sahnelerini yorumlayan Hazal Kaya'nın Çağatay Ulusoy'a kurulduğu anlar da 👇
Adını Feriha Koydum'daki nişan saçını izleyicilerden birine birebir uygulamasına birçok detay goygoyculara malzeme çıkarmıştı!
Fakat geçtiğimiz saatlerde, daha uzun bir süre konuşacağımız netleşen programdan bir kesit daha sosyal medyada bomba gibi düştü!
"Üçüncü çocuk" meselesini soran Berfu Yenenler'e keskin bir şekilde "hayır" cevabını veren Hazal Kaya'nın bitmek bilmeyen cevabı izleyiciyi fena güldürdü...
Konuya ortanca çocuk sendromuyla giriş yapan Hazal Kaya, fiziksel olarak bunu kaldıramayacağını belirtip evlatlık almayı tercih edebileceklerini duyurdu.
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Ama bir anne olarak yaşadığı tatlı kaygı da olayları anlatma şekli de izlemeye değerdi! 😂
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