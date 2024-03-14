Hazal Kaya, Feriha'nın Meşhur Nişan Saçını Hayranına Yaptı!

Bir döneme damga vuran Adını Feriha Koydum dizisinin bu kadar unutulmaz olmasının sebeplerinden biri de Hazal Kaya'nın canlandırdığı Feriha karakterinin nişan saçıydı. Halil'le limonata ve çerezli nişan törenindeki saçıyla aklımızda çıkamayan Feriha'nın saçını bu defa Berfu Yenenler'le Talk Show Perileri'nde gördük. Hazal Kaya izleyicilerden birine bu saçı yapınca resmen nostalji yaşadık.

KAYNAK: Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri