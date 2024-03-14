Hazal Kaya, Feriha'nın Meşhur Nişan Saçını Hayranına Yaptı!
Hazal Kaya, Feriha'nın Meşhur Nişan Saçını Hayranına Yaptı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=NdldA...
Bir döneme damga vuran Adını Feriha Koydum dizisinin bu kadar unutulmaz olmasının sebeplerinden biri de Hazal Kaya'nın canlandırdığı Feriha karakterinin nişan saçıydı. Halil'le limonata ve çerezli nişan törenindeki saçıyla aklımızda çıkamayan Feriha'nın saçını bu defa Berfu Yenenler'le Talk Show Perileri'nde gördük. Hazal Kaya izleyicilerden birine bu saçı yapınca resmen nostalji yaşadık.
KAYNAK: Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri
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Canlandırdığı karakterlerle şimdiden unutulmaz oyuncular arasında yer alan Hazal Kaya, Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri'ne konuk oldu.
Gündelik yaşantısından rol aldığı dizilere kadar pek çok konuda konuşan Kaya'nın konuk olduğu bölümde konu efsane dizi Adını Feriha Koydum'a da geldi elbette.
Feriha'nın Halil'le nişanındaki meşhur saçından açılan konuda izleyicilerden birine Feriha'nın nişan saçını yapan Hazal Kaya ilk başlarda izleyiciye kıyamasa da yaptığı saçla Feriha'yı günümüze getirdi.
Stüdyoda görseli açılan nişan saçının birebir aynısını yapmayı başaran Hazal Kaya herkesi şaşırtırken, saçın püf noktası olan "sim" detayını da es geçmedi.
İşte Hazal Kaya'nın yaptığı Feriha'nın meşhur nişan saçı:
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O anları buradan izleyebilirsiniz:
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