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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun Partneri Belli Oldu!

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun Partneri Belli Oldu!

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
14.03.2024 - 21:53

Show TV'nin kaosuyla saç baş yolduran dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'ten ayrılan Doğa için yeni partner geleceği konuşuluyordu. Birsen Altuntaş dizinin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun partnerini açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
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Her bölümü tazecik kaoslara gebe olan Kızılcık Şerbeti haftalık entrika ihtiyacımızı karşılamaya devam ediyor.

Her bölümü tazecik kaoslara gebe olan Kızılcık Şerbeti haftalık entrika ihtiyacımızı karşılamaya devam ediyor.

Çimen'in kapanması, Fatih'in yeni sevgilisi, Apo'nun muhteşem değişimi derken Kızılcık Şerbeti izleyicileri olaylara yetişmekte zorlanırken, izleyicilerin en büyük isteği Fatih belasından kurtulan Doğa için yeni bir partnerdi.

Çimen'in kapanması, Fatih'in yeni sevgilisi, Apo'nun muhteşem değişimi derken Kızılcık Şerbeti izleyicileri olaylara yetişmekte zorlanırken, izleyicilerin en büyük isteği Fatih belasından kurtulan Doğa için yeni bir partnerdi.

Fatih'in kendisini aldatmasını, manipülasyonlarını ve bebeğini kaybetmesine neden olmasını bir çırpıda unutan Doğa'nın bu halleri izleyiciler tarafından yadırganırken, Fatih'in Görkem'le sil baştan bir hayat kurma macerasında Doğa'nın Fatih ısrarında devam etmesi sinirleri iyice bozmuştu.

Fatih'in kendisini aldatmasını, manipülasyonlarını ve bebeğini kaybetmesine neden olmasını bir çırpıda unutan Doğa'nın bu halleri izleyiciler tarafından yadırganırken, Fatih'in Görkem'le sil baştan bir hayat kurma macerasında Doğa'nın Fatih ısrarında devam etmesi sinirleri iyice bozmuştu.

Eski aklı başında Doğa'mız ne zaman gelecek de şu Fatih illetini yaşadığına pişman ettirecek diye izleyiciler dua zinciri oluşturmaya niyetlenmişken, Birsen Altuntaş müjdeli bir haber vermişti.

Eski aklı başında Doğa'mız ne zaman gelecek de şu Fatih illetini yaşadığına pişman ettirecek diye izleyiciler dua zinciri oluşturmaya niyetlenmişken, Birsen Altuntaş müjdeli bir haber vermişti.

Fatih'in ardından başka bir partnerle yoluna bakması istenen Doğa için yeni bir partner geleceği geçtiğimiz günlerde duyurulurken, Birsen Altuntaş Doğa'nın partnerinin kim olduğunu sonunda açıkladı.

Fatih'in ardından başka bir partnerle yoluna bakması istenen Doğa için yeni bir partner geleceği geçtiğimiz günlerde duyurulurken, Birsen Altuntaş Doğa'nın partnerinin kim olduğunu sonunda açıkladı.
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Altuntaş, dizinin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun partnerinin yakışıklı oyuncu Kaan Taşaner olacağını açıkladı.

Altuntaş, dizinin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun partnerinin yakışıklı oyuncu Kaan Taşaner olacağını açıkladı.

Dizinin 57. bölümünde kadroya girecek olan Taşaner'in karakterinin ismi henüz belli olmazken, karakter Doğa'nın hayatına giren zengin iş adamı olarak karşımıza çıkacak.

Dizinin 57. bölümünde kadroya girecek olan Taşaner'in karakterinin ismi henüz belli olmazken, karakter Doğa'nın hayatına giren zengin iş adamı olarak karşımıza çıkacak.

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Uygar Aytun

Hiç fakir yok lan dizide :)

Citizen Cane

Biraz daha genç biri olsaydı bari bu dizide neden kimseye uygun partner gelmiyor anlamadım! Engin Öztürk olsaydı keşke en azından Fatih ayısından sonra daha ... Devamını Gör

acobain

1-Survivor 2-Kızılcık Şerveti 3-Hande Erçel 4-Icardi haberi , başka hiçbir şey yok Onedio’da.. Bomboş artık maalesef …