Dilek Taşı'nın Sevilen Oyuncusu Çağatay Ulusoylu Gaddar'ın Kadrosuna Dahil Oluyor!
Dilek Taşı'nın Sevilen Oyuncusu Çağatay Ulusoylu Gaddar'ın Kadrosuna Dahil Oluyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/d...
Yeni sezonun iddialı dizilerinden biri olan Gaddar, cuma günkü güçlü rakiplerine rağmen başarılı bir ivme yakaladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye Dilek Taşı'nın sevilen oyuncusu dahil oluyor.
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Çağatay Ulusoy'u TV ekranlarına döndüren Gaddar, cuma akşamki güçlü rakiplerine rağmen başarılı bir ivme yakaladı.
Sümeyye Aydoğan'ın Çağatay Ulusoy'a eşlik ettiği diziye bir de Buse Meral dahil olmuştu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sezona iddialı başlamasına rağmen erken final yaparak izleyicisini üzen Dilek Taşı'nın sevilen oyuncusu Gaddar'ın kadrosuna dahil oluyor.
Dizide Figen'in kardeşi Ebru'ya hayat veren Afra Karagöz, Nilüfer karakterini canlandırmak üzere Gaddar'ın kadrosuna katıldı.
Nilüfer karakterinin Onur Saylak’ın oynadığı Müdür’le ilgili bir karakter olduğu söylendi.
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