Baba Olacağını Canlı Yayında Öğrenen Survivor Yarışmacısı Yunus Emre'nin Eşinden Üzücü Haber Geldi
Baba Olacağını Canlı Yayında Öğrenen Survivor Yarışmacısı Yunus Emre'nin Eşinden Üzücü Haber Geldi
Survivor All Star heyecanla devam ederken Yunus Emre'nin babalık heyecanı yarışmanın gündemine oturdu. Ancak dün baba olacağını öğrenen Yunus Emre'ye eşinden üzücü bir haber var...
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Survivor All Star'ın şu ara en çok konuşulan yarışmacılarından biri Yunus Emre. Kendisi Berna ile yaptığı kavga sonrası 4 ödülden men edilmişti. Ancak şimdi başka bir konu var...
Yunus Emre Özden'in eşi Beria Özden bir bebek beklediklerini ancak Dominik'te olan eşine bu haberi veremediğini söylemişti.
Beria Özden'in o paylaşımı şöyleydi 👇
Ve nihayet iletişim ödülünü kazanan Yunus Emre, takım arkadaşlarının açtığı canlı yayında eşinin hamile olduğunu öğrendi.
Güzel haberi alan Yunus Emre ve arkadaşlarının sevinci kameralara böyle yansımıştı.
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Ancak yayın esnasında Yunus Emre'nin akrabası olduğu iddia edilen bir kişi bu hamileliğin yalan olduğunu yazdı.
Bugün ise Beria Özden, hamileliğinin kullandığı ilaçlar sebebiyle sonlandığını sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı👇
Bakalım Özden çiftiyle ilgili ne gibi gelişmeler yaşanacak?
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