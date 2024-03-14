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Survivor Yunus Emre'nin Hamile Eşinin Canlı Yayında Yaptığı Yorum Olay Oldu!

Survivor Yunus Emre'nin Hamile Eşinin Canlı Yayında Yaptığı Yorum Olay Oldu!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
14.03.2024 - 10:28

Survivor Yunus Emre'nin canlı yayınında hamile olduğunu açıklayan Beria Özden'in eşi Yunus Emre'ye yaptığı uyarı olay oldu. Bazı kullanıcılar Beria Özden'in Aleyna takıntısı nedeniyle 'Hamileyim' demiş olabileceğini iddia etti.

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Survivor'un en haylaz ve en çok ceza alan yarışmacısı olan Yunus Emre, All Star'ın en çok konuşulan isimlerinden biri.

Survivor'un en haylaz ve en çok ceza alan yarışmacısı olan Yunus Emre, All Star'ın en çok konuşulan isimlerinden biri.

Geçtiğimiz haftalarda Berna'ya söylediği iğrenç söz nedeniyle tepki çekmişti ve Acun Ilıcalı'yı da kızdırmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda Berna'ya söylediği iğrenç söz nedeniyle tepki çekmişti ve Acun Ilıcalı'yı da kızdırmıştı.

Size burada detayları aktarmıştık:

Tüm bunlar yaşanırken Yunus Emre'ye kızan eşi Beria Özden güzel haberi sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Birlikte fotoğraflarını yayınlayan Beria Özden hamile olduğunu açıklamıştı.

Tüm bunlar yaşanırken Yunus Emre'ye kızan eşi Beria Özden güzel haberi sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Birlikte fotoğraflarını yayınlayan Beria Özden hamile olduğunu açıklamıştı.

'Konuşmadan beklemek, iletişimsiz sesini duymadan geçirdiğim 82. gün. Her geçen gün bir yandan güçleniyorum bir yandan sabır ile bekliyorum. Güzel haberlerini almak tek dileğim. Biz zorlukları başarmak için birleştik. Güzel bir haber bile verememek çok üzücü. Bir iletişim olsa onu kendine getirebilirdim vereceğim haber ile ama çaresizlik beni de onu da geriyor.' demişti.

İletişim ödülünü kazanan Yunus Emre ve takımının açtığı canlı yayında da Yunus Emre eşinin hamile olduğunu öğrendi.

İletişim ödülünü kazanan Yunus Emre ve takımının açtığı canlı yayında da Yunus Emre eşinin hamile olduğunu öğrendi.

Canlı yayın sırasında ise Beria Özden eşi Yunus Emre'ye dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Canlı yayın sırasında ise Beria Özden eşi Yunus Emre'ye dikkat çeken bir uyarıda bulundu.
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Beria Özden, "Ceza yapma. Aleyna’dan uzak dur." dedi. Bazı kullanıcılar da Beria'nın Aleyna'yı eşinden uzak tutmak için hamile yalanını söylediğini iddia etti.

Beria Özden, "Ceza yapma. Aleyna’dan uzak dur." dedi. Bazı kullanıcılar da Beria'nın Aleyna'yı eşinden uzak tutmak için hamile yalanını söylediğini iddia etti.

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