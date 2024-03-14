Survivor Yunus Emre'nin Akrabasından Hamile Eşi Beria Özen'le İlgili Bomba İddia!
Survivor Yunus Emre'nin Akrabasından Hamile Eşi Beria Özen'le İlgili Bomba İddia!
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Berna'ya söylediği iğrenç söz nedeniyle tepki çeken Yunus Emre, son günlerde Survivor'da gündem olan isimlerden bir tanesi.
Tüm bu süreçte ise Yunus Emre'nin eşi Beria Özden hamile olduğunu açıklamıştı. "Biz zorlukları başarmak için birleştik. Güzel bir haber bile verememek çok üzücü. Bir iletişim olsa onu kendine getirebilirdim vereceğim haber ile ama çaresizlik beni de onu da geriyor." demişti.
İletişim ödülünde de Yunus Emre, eşinin hamile olduğunu açtığı canlı yayında öğrenmişti. Fakat Yunus Emre'nin bir akrabasının yaptığı yorum dikkatlerden kaçmadı.
Hem Beria Özden hem de Yunus Emre'nin takip ettiği bu akraba hamileliğin doğru olmadığını yazdı.
Bu iddianın ardından da Beria Özden'e tepki yükseldi!
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Ay umarım yalan değildir. Sizce?
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