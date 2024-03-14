Değişimi Şaşırttı! TikTok Fenomeni Mükremin Gezgin Cezaevinde Yaşadığı Olayı Anlattı!
Değişimi Şaşırttı! TikTok Fenomeni Mükremin Gezgin Cezaevinde Yaşadığı Olayı Anlattı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=1jXeI...
Hamile senaryosuyla büyük bir kitleye ulaşan ve her adımı gündem olan Mükremin Gezgin, Katarsis X-TRA ‘da Gökhan Çınar’ın konuğu oldu. Gezgin, cezaevinde yaşadığı bir olayı ve kendisine gönderilen mesajları anlattı.
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TikTok'ta yarattığı 'Hamile' kurgusuyla milyonlarca kitleye ulaşan Mükremin Gezgin, son zamanlarda yaşadığı değişimle de gündeme geliyor.
Geçtiğimiz haftalarda da Mükremin Gezgin'in asker kaçağı olduğu ortaya çıkmıştı. "Yüzümde 10 kilo makyaj, saçlarım götüme kadar, kısa etek giymişim. Dedim, "abi niye kulağıma söylemiyorsun?" Polis gülmekten ölüyor. Yani bir de askerlik arkadaşlar, ne yapacağım? Ben bu saçla tüfek mi tutacağım? Ne yapacağım? Ağlayacağım artık!" diyerek isyan etmişti.
Şimdi ise Mükremin, Katarsis X-TRA ‘da Gökhan Çınar’ın konuğu oldu. Gezgin cezaevi sürecini ve yaşamını anlattı.
Birçok erkeğin kendisine yazdığını söyleyen Gezgin, "Adam bana diyor ki ben gizliyim diyor pasif olacağım ben sana demek istiyor bu ne demek oluyor yani bir kadınsı olacağım sana demek anlamında oluyor kardeşim benim ne işim var senle ben çıldırıyorum ya! Ya adamı gör şok! Belki çok iyi de tanıyorsun öyle insanlar da var" dedi.
"Gardiyanlar şaşırdı, Seni bunların yanına nasıl atarız? Sen 2 saat duracaksın gideceksin.” diyorlar. Beni bir köşeye oturttular. Kağıt geldi ben aldılar 3 ay boyunca kapalı cezaeevine. İki gün beni hücreye attılar." cezaevinde yaşadıklarını anlattı.
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"Zile bastım ‘Rica etsem bana su getirir misin?’ dedim. Gardiyan ‘Burası şöhret yeri mi? TikTok mu burası zile basmayacaksın bir daha. Musluk var açıp içiceksin suyu’ dedi. 2 saat sonra Gökhan bey unuttum ben o beyinle. ‘Ben banyo edeceğim bana sıcak suyu açma şansınız var mı?’ dedim. 'İçeri girerim senin kemiklerini kırarım bir daha zile basmayacaksın.’ dedi. 2 gün sonra beni koğuşa attılar. Gardiyan ‘Size fenomen getirdim.’ dedi. Beni sevmeyen çok insan oldu, her gün zillere basıyordum." ifadelerini kullandı.
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