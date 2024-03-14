Ekrem İmamoğlu'na Karşı Canlı Yayındaki Tavırları Tepki Çeken Mehmet Akif Ersoy İsyan Etti!
Ekrem İmamoğlu'na Karşı Canlı Yayındaki Tavırları Tepki Çeken Mehmet Akif Ersoy İsyan Etti!
HaberTürk'te yayınlanan 'Seçime Doğru' programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu konuk alan Mehmet Akif Ersoy'un İmamoğlu'na karşı gergin tavırları tepki çekmişti. Ersoy, tepkilerin ardından yaptığı paylaşımla isyan etti.
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HaberTürk'te "Nedir, Ne Değidlir" programında genç bir seyircinin Murat Kuram'a sormak istediği Gazze sorusunu engelleyen Mehmet Akif Ersoy, şu sıralar gündem düşmüyor.
Şimdi ise HaberTürk'te yayınlanan "Seçime Doğru" programında Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu konuk aldı.
Murat Kurum karşısındaki rahat tavırlarıyla dikkat çeken Mehmet Akif Ersoy'un İmamoğlu'na karşı gergin tavırları sosyal medyada çok konuşuldu.
Ayrıca Ersoy, Ekrem İmamoğlu'nun “Bu şehrin adayı Kent Lokantası’nın önemini kavrayamamış. 3 milyon insan öğün yemiş ya.” sözlerinin üzerine “Böleceğim sizi ama 10 dakikamız kalmış.” dedi ve tepkiyle karşılandı.
Yayın nedeniyle gündem olan Mehmet Akif Ersoy da Twitter hesabından isyan etti.
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Ersoy, "Beni bi’salın arkadaşlar artık, lütfen" dedi.
Bu paylaşımın ardından da kendisine yine tepkiler yükseldi.
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