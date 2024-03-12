Flörtüne Ayrılık Mesajı Atan Kadının Sıraladığı Nedenler Tartışma Yarattı!
Flörtüne Ayrılık Mesajı Atan Kadının Sıraladığı Nedenler Tartışma Yarattı!
Bir kadın kullanıcı sevgilisiyle yaptığı ayrılık konuşmasını yayınladı. Kadının sıraladığı ayrılık nedenleri ise tartışma yarattı.
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Bir insandan etkilenip flört etmeye ya da ilişki yaşamaya başlarız ve süreç içerisinde aslında karşımızdaki insanı daha iyi tanırız. Bu tanıma aşamasında da "Bu kişiyle yapabilir miyiz?" sorusu hep aklımızın köşesinde yer alır.
Her insanın ilişki yaşayacağı insanda aradığı kriterler başkadır. Bunlara bakarak kimisiyle yola devam ederiz kimisiyle de bitirmek zorunda kalırız. İlişkiyi sonlandıracağımız kişiye kalp kırmamak için ya gerçek nedenlerini söylemeyiz ya da açık bir şekilde dile getiririz. Ayrılık nedenleri de tartışmalıdır çünkü özneldir.
Twitter'da da bir kadın flörtüyle yaşadığı bir ayrılık mesajlaşmasını paylaştı.
Mesajda kadın kullanıcı, üniversite mezunu ve bir mesleği olmadığı için kendisiyle yapamayacağını yazdı.
Kadının bu ayrılma nedeni de haliyle tartışma yarattı.
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Kendisini eleştirenlere de bu açıklamayı yaptı. Sizce bu bir ayrılık nedeni mi? Kadın kullanıcı haklı mı?
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