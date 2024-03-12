Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Flörtüne Ayrılık Mesajı Atan Kadının Sıraladığı Nedenler Tartışma Yarattı!

Flörtüne Ayrılık Mesajı Atan Kadının Sıraladığı Nedenler Tartışma Yarattı!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
12.03.2024 - 09:16

Bir kadın kullanıcı sevgilisiyle yaptığı ayrılık konuşmasını yayınladı. Kadının sıraladığı ayrılık nedenleri ise tartışma yarattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir insandan etkilenip flört etmeye ya da ilişki yaşamaya başlarız ve süreç içerisinde aslında karşımızdaki insanı daha iyi tanırız. Bu tanıma aşamasında da "Bu kişiyle yapabilir miyiz?" sorusu hep aklımızın köşesinde yer alır.

Bir insandan etkilenip flört etmeye ya da ilişki yaşamaya başlarız ve süreç içerisinde aslında karşımızdaki insanı daha iyi tanırız. Bu tanıma aşamasında da "Bu kişiyle yapabilir miyiz?" sorusu hep aklımızın köşesinde yer alır.

Her insanın ilişki yaşayacağı insanda aradığı kriterler başkadır. Bunlara bakarak kimisiyle yola devam ederiz kimisiyle de bitirmek zorunda kalırız. İlişkiyi sonlandıracağımız kişiye kalp kırmamak için ya gerçek nedenlerini söylemeyiz ya da açık bir şekilde dile getiririz. Ayrılık nedenleri de tartışmalıdır çünkü özneldir.

Her insanın ilişki yaşayacağı insanda aradığı kriterler başkadır. Bunlara bakarak kimisiyle yola devam ederiz kimisiyle de bitirmek zorunda kalırız. İlişkiyi sonlandıracağımız kişiye kalp kırmamak için ya gerçek nedenlerini söylemeyiz ya da açık bir şekilde dile getiririz. Ayrılık nedenleri de tartışmalıdır çünkü özneldir.

Twitter'da da bir kadın flörtüyle yaşadığı bir ayrılık mesajlaşmasını paylaştı.

Twitter'da da bir kadın flörtüyle yaşadığı bir ayrılık mesajlaşmasını paylaştı.

Mesajda kadın kullanıcı, üniversite mezunu ve bir mesleği olmadığı için kendisiyle yapamayacağını yazdı.

Mesajda kadın kullanıcı, üniversite mezunu ve bir mesleği olmadığı için kendisiyle yapamayacağını yazdı.

Kadının bu ayrılma nedeni de haliyle tartışma yarattı.

Kadının bu ayrılma nedeni de haliyle tartışma yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda

Kendisini eleştirenlere de bu açıklamayı yaptı. Sizce bu bir ayrılık nedeni mi? Kadın kullanıcı haklı mı?

Kendisini eleştirenlere de bu açıklamayı yaptı. Sizce bu bir ayrılık nedeni mi? Kadın kullanıcı haklı mı?

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
6
2
1
1
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?