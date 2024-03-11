Düğününe 3 Gün Kala Organizasyon Şirketi Tarafından Dolandırıldığını İddia Eden Kadın

Hamile Kadınların İç Organlarının Nasıl Yer Değiştirdiğini Gösteren Video Hayrete Düşürdü!

Bir Vatandaş Trenlerin Yönünün Değiştirilmesi İçin Kullanılan Platformun Kullanıldığı Anı Paylaştı

Bir Vatandaşın Sokak Röportajında “Hiç Aldattınız mı” Sorusuna Verdiği Yanıtlar Sosyal Medyada Tepki Topladı

Murat Kurum'un Canlı Yayında "Ehliyetsiz Araba Kullandım" İtirafı Gündem Oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Taklidiyle Tanınan Muhammed Nur Nahya Bu Sefer de İmamoğlu ve Kurum'u Ringe Çıkardı