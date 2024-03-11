Düğününe 3 Gün Kala Organizasyon Şirketi Tarafından Dolandırıldığını İddia Eden Kadın

Kaynak: https://www.tiktok.com/@elcinmutlu
Bütün hazırlıklarını tamamladıktan sonra düğününe 3 gün kala organizasyon şirketi tarafından dolandırıldığını iddia eden kadın anlattıklarıyla şaşırttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hayatınızın en özel anlarından biri de kuşkusuz her genç kadın ve erkek için düğünüdür. Aylarca bu önemli güne büyük bir titizlikle hazırlanırız. Her detayını düşündüğümüz düğünlerimizin eksiksiz olması için gece gündüz araştırmalar yaparız.
Tabii yine de bu kadar özenle hazırlanılan düğünlerde kesinlikle küçük de olsa bir pürüz çıkıyor. Küçük sorunların yanında düğün günü mahvolan insanlar da yok değil.
Elçin Mutlu da o isimlerden bir tanesi. Özenle hazırladığı düğününe 3 gün kala organizasyon şirketi tarafından dolandırıldığını anlatıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ay umarım kimsenin başına böyle bir şey gelmez. Çok yorucu bir süreç...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda