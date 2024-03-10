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Hamile Kadınların İç Organlarının Nasıl Yer Değiştirdiğini Gösteren Video Hayrete Düşürdü!

Hamile Kadınların İç Organlarının Nasıl Yer Değiştirdiğini Gösteren Video Hayrete Düşürdü!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
10.03.2024 - 22:36

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Hamilelik boyuncu iç organların nasıl yer değiştirdiğini gösteren video izleyen herkesi hayrete düşürdü.

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Dünyanın en zor durumu olan hamilelik, hem anne hem de bebek için birçok şeyin değiştiği sancılı bir süreç.

Dünyanın en zor durumu olan hamilelik, hem anne hem de bebek için birçok şeyin değiştiği sancılı bir süreç.

Bu 9 aylık süreçte anne adayında hem büyüleci hem de göz korkutan bazı değişimler yaşanıyor. Kadın olmak kadar anne olmak da çok zor...

Bu 9 aylık süreçte anne adayında hem büyüleci hem de göz korkutan bazı değişimler yaşanıyor. Kadın olmak kadar anne olmak da çok zor...

İşte hamile bir kadının 9 aylık süreçte iç organlarının yerlerinin nasıl değiştiğini gösteren video görenleri hayrete düşürdü.

Videoya da adeta yorum yağdı.

Videoya da adeta yorum yağdı.
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