Ekrem İmamoğlu Habertürk’te: Mehmet Akif Ersoy'un Tavrı Sosyal Medyada Gündem Oldu
Ekrem İmamoğlu Habertürk’te: Mehmet Akif Ersoy'un Tavrı Sosyal Medyada Gündem Oldu
CHP’li İBB Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu, Habertürk ekranlarında yayınlanan programa konuk oldu. Programını sunucularından Mehmet Akif Ersoy’un gergin halleri ise sosyal medyada gümdem oldu.
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Mehmet Akif Ersoy, programın açılışında Ekrem İmamoğlu’na CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği iddia edilen görüntüleri sordu.
Ekrem İmamoğlu ise konunun kendisiyle ve İBB ile hiçbir alakası olmadığını söyledi.
Ersoy sonrasında ise sosyal medyada gördüğünü söylediği “vaatleri” Ekrem İmamoğlu’na soru olarak yöneltti.
Bu sırada Ekrem İmamoğlu ile Mehmet Akif Ersoy’un arasında geçen konuşmalar sosyal medyada gündem oldu.
İşte o görüntüler 👇
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