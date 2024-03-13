Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Ekrem İmamoğlu Habertürk’te: Mehmet Akif Ersoy'un Tavrı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ekrem İmamoğlu Habertürk’te: Mehmet Akif Ersoy'un Tavrı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ekrem İmamoğlu Mehmet Akif Ersoy
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.03.2024 - 22:54

CHP’li İBB Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu, Habertürk ekranlarında yayınlanan programa konuk oldu. Programını sunucularından Mehmet Akif Ersoy’un gergin halleri ise sosyal medyada gümdem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Mehmet Akif Ersoy, programın açılışında Ekrem İmamoğlu’na CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği iddia edilen görüntüleri sordu.

Mehmet Akif Ersoy, programın açılışında Ekrem İmamoğlu’na CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği iddia edilen görüntüleri sordu.

Ekrem İmamoğlu ise konunun kendisiyle ve İBB ile hiçbir alakası olmadığını söyledi.

Ekrem İmamoğlu ise konunun kendisiyle ve İBB ile hiçbir alakası olmadığını söyledi.

Ersoy sonrasında ise sosyal medyada gördüğünü söylediği “vaatleri” Ekrem İmamoğlu’na soru olarak yöneltti.

Ersoy sonrasında ise sosyal medyada gördüğünü söylediği “vaatleri” Ekrem İmamoğlu’na soru olarak yöneltti.

Bu sırada Ekrem İmamoğlu ile Mehmet Akif Ersoy’un arasında geçen konuşmalar sosyal medyada gündem oldu.

Bu sırada Ekrem İmamoğlu ile Mehmet Akif Ersoy’un arasında geçen konuşmalar sosyal medyada gündem oldu.

İşte o görüntüler 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Mehmet Akif Ersoy'un Murat Kurum'u konuk aldığı programda yaşananlar 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
3
3
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Egemen Kullakcı

valla bu ülkede ya ayranın dökülecek ya götün sikilecek mehmet akif. öyle tarafsızım ayağı çekip de çaktırmadan taraf olmaya çalışmak falan, yemez. tabi karş... Devamını Gör

Kürşat E

Depremde bazı çıkışlarıyla sempati toplamıştı. Maalesef her geçen gün cepten yiyor.

Vengo

O çıkışlar da işte olayın asıl müsebbiblerine dokunmadan öyle ortaya konuşan Ece Üner tadında

Kılıç

67 ekran koca kafalı memiş akif ersoy...