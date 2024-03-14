Yalı Çapkını'nın Yeni Bölümünde Zeynep Bastık Sürprizi: Paylaşım Gecikmedi!
Yalı Çapkını'nın Yeni Bölümünde Zeynep Bastık Sürprizi: Paylaşım Gecikmedi!
Sezon boyu süren reyting düşüşlerine bir dur demeyi amaçlayan Yalı Çapkını, 62. bölümüyle eski gücünü yakalamayı amaçlıyor. Ferit'in Seyran'a olan aşkına sahip çıkarak herkese rest çektiği bölümde bir de Zeynep Bastık sürprizi bulunuyor!
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Yalı Çapkını yeni sezonda izleyicinin beklediği hikaye gelişimini gösteremediği için büyük bir güç kaybetti.
Seyircinin beklentilerinin bir türlü karşılanmadığı diziye bir noktadan sonra izleyici küstü ve cuma günkü en büyük rakibi Kızılcık Şerbeti'nden fark yemeye başladı.
Tüm bu küslük artık iyice göze batmış olacak ki senaristler 62. bölümle izleyiciyi yeniden yakalamayı amaçlıyor!
Ferit'in Seyran'a olan aşkına sahip çıkıp yalıya getirdiği bölümün fragmanında bir de Zeynep Bastık sürprizi vardı.
Mabel Matiz imzalı Zeynep Bastık'ın yeni şarkısı "Lan" tam da bu sahneye eşlik ediyor.
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Fragmandan bu anları Bastık "Ferit'in aşkına sahip çıktığı sahnede Lan çalması" diyerek paylaştı.
Bölümü biz de heyecanla bekliyoruz. Bakalım beklenen reytinge ulaşabilecek mi?
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