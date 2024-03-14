Yalı Çapkını'nın Yeni Bölümünde Zeynep Bastık Sürprizi: Paylaşım Gecikmedi!

Sezon boyu süren reyting düşüşlerine bir dur demeyi amaçlayan Yalı Çapkını, 62. bölümüyle eski gücünü yakalamayı amaçlıyor. Ferit'in Seyran'a olan aşkına sahip çıkarak herkese rest çektiği bölümde bir de Zeynep Bastık sürprizi bulunuyor!