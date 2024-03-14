Eşi Çocuk İstemediği İçin Başka Birinden Çocuk Yapan Adam Soluğu Sahur Programında Aldı
Eşi Çocuk İstemediği İçin Başka Birinden Çocuk Yapan Adam Soluğu Sahur Programında Aldı
Bir Ramazan geleneği olan sahur programları içindeki dini sohbetlerden çok bir realite şov havasındaki soru cevap bölümleriyle gündeme geliyor. Kanal 7'de Mustafa Karataş'a yöneltilen bir soru da sosyal medyada viral olmaya yetti. Antalya'dan katılan ve ismini vermek istemeyen bir seyirci, eşinin daha fazla çocuk istemediği için başka biriyle imam nikahı kıyıp çocuk yaptığını itiraf etti. Stüdyoda ilginç anlar yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Eşinin hakkını helal edip etmediğini soran vatandaş stüdyoda da şaşkınlığa neden oldu.
Soru ve detaylar şöyleydi...
Mustafa Karataş ise yaratılan mağduriyetin doğru olmadığını söyledi.
Tepkiler şöyleydi...
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda