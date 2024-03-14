Eşi Çocuk İstemediği İçin Başka Birinden Çocuk Yapan Adam Soluğu Sahur Programında Aldı

Bir Ramazan geleneği olan sahur programları içindeki dini sohbetlerden çok bir realite şov havasındaki soru cevap bölümleriyle gündeme geliyor. Kanal 7'de Mustafa Karataş'a yöneltilen bir soru da sosyal medyada viral olmaya yetti. Antalya'dan katılan ve ismini vermek istemeyen bir seyirci, eşinin daha fazla çocuk istemediği için başka biriyle imam nikahı kıyıp çocuk yaptığını itiraf etti. Stüdyoda ilginç anlar yaşandı.