"Böyle Yapan da mı Varmış" Dedirten CTRL'ye Nasıl Basılır Tartışması Ufkunuzu Açacak

Klavye kullanmak denince hepimizin aklına üç aşağı beş yukarı aynı şey geliyor değil mi? Parmaklarla tuşlara basmak hani? Görünüşe göre durum tam olarak öyle değilmiş, zira Twitter'ın oyuncu ahalisini 'CTRL'ye nasıl basılır' tartışması ikiye böldü.

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