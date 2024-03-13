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"Böyle Yapan da mı Varmış" Dedirten CTRL'ye Nasıl Basılır Tartışması Ufkunuzu Açacak

"Böyle Yapan da mı Varmış" Dedirten CTRL'ye Nasıl Basılır Tartışması Ufkunuzu Açacak

Croft
Croft - Onedio Üyesi
13.03.2024 - 21:53

Klavye kullanmak denince hepimizin aklına üç aşağı beş yukarı aynı şey geliyor değil mi? Parmaklarla tuşlara basmak hani? Görünüşe göre durum tam olarak öyle değilmiş, zira Twitter'ın oyuncu ahalisini 'CTRL'ye nasıl basılır' tartışması ikiye böldü.

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Özellikle PC oyuncuları iyi bilir ki bilhassa rekabetçi oyunlarda klavye kullanmanın bin türlü hali vardır.

Özellikle PC oyuncuları iyi bilir ki bilhassa rekabetçi oyunlarda klavye kullanmanın bin türlü hali vardır.

Çoğumuzun klavyesiyle spesifik bir derdi olmasa da kimi profesyonel oyuncuların daha iyi performans ve rahatlık için klavyelerini dikey kullandıklarını dahi görüyoruz.

Fakat CTRL tuşuna nasıl basmanın makbul olduğunu düşündüğünüzü hiç sanmıyoruz!

Fakat CTRL tuşuna nasıl basmanın makbul olduğunu düşündüğünüzü hiç sanmıyoruz!

Normal kullanımda da pek çok farklı işlevi olsa da özellikle oyunlarda geniş bir kullanımı olan CTRL'ye nasıl basılması gerektiği mevzusu oyuncuları ikiye böldü.

Tartışmanın fitilini ise yayıncı Eren "Teasy" Minareci'nin bu gönderisi ateşledi.

Tartışmanın fitilini ise yayıncı Eren "Teasy" Minareci'nin bu gönderisi ateşledi.
twitter.com

Kaynak

Tartışmanın tarafları ise şaşkınlık içerisinde herkesin kendileri gibi CTRL'ye bastığını düşünerek muhabbete dahil oldular.

Tartışmanın tarafları ise şaşkınlık içerisinde herkesin kendileri gibi CTRL'ye bastığını düşünerek muhabbete dahil oldular.
twitter.com

Ve her iki taraf da kendilerinin "cin" olmadığını kanıtlama yarışına girdiler.

Ve her iki taraf da kendilerinin "cin" olmadığını kanıtlama yarışına girdiler.
twitter.com
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Adabı vardır CTRL'ye basmanın!

Adabı vardır CTRL'ye basmanın!
twitter.com

Bana haksız bir önerme gibi gelemdi açıkçası.

Bana haksız bir önerme gibi gelemdi açıkçası.
twitter.com

Fakat avuç içi kullananlar da hiç de azınlıkta değiller.

Fakat avuç içi kullananlar da hiç de azınlıkta değiller.
twitter.com

Ne diyelim, her yiğidin bir yoğurt yiyişi var belli ki.

Ne diyelim, her yiğidin bir yoğurt yiyişi var belli ki.
twitter.com

Daha bir meseleyi çözemeden konu daha da dallanıp budaklanmaya başladı.

Daha bir meseleyi çözemeden konu daha da dallanıp budaklanmaya başladı.
twitter.com
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Kısacası iş içinden çıkılabilecek gibi değil.

Kısacası iş içinden çıkılabilecek gibi değil.
twitter.com

Taraflar ise öfkeli!

Taraflar ise öfkeli!
twitter.com

İyisi mi bir de size soralım!

İyisi mi bir de size soralım!
twitter.com

Siz CTRL tuşuna nasıl basıyorsunuz?

Siz CTRL tuşuna nasıl basıyorsunuz?
twitter.com

Buyurun, gerçek cinler yorumlarda ortaya çıksın!

Buyurun, gerçek cinler yorumlarda ortaya çıksın!
twitter.com

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