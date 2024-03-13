"Böyle Yapan da mı Varmış" Dedirten CTRL'ye Nasıl Basılır Tartışması Ufkunuzu Açacak
"Böyle Yapan da mı Varmış" Dedirten CTRL'ye Nasıl Basılır Tartışması Ufkunuzu Açacak
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Özellikle PC oyuncuları iyi bilir ki bilhassa rekabetçi oyunlarda klavye kullanmanın bin türlü hali vardır.
Fakat CTRL tuşuna nasıl basmanın makbul olduğunu düşündüğünüzü hiç sanmıyoruz!
Tartışmanın fitilini ise yayıncı Eren "Teasy" Minareci'nin bu gönderisi ateşledi.
Tartışmanın tarafları ise şaşkınlık içerisinde herkesin kendileri gibi CTRL'ye bastığını düşünerek muhabbete dahil oldular.
Ve her iki taraf da kendilerinin "cin" olmadığını kanıtlama yarışına girdiler.
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Adabı vardır CTRL'ye basmanın!
Bana haksız bir önerme gibi gelemdi açıkçası.
Fakat avuç içi kullananlar da hiç de azınlıkta değiller.
Ne diyelim, her yiğidin bir yoğurt yiyişi var belli ki.
Daha bir meseleyi çözemeden konu daha da dallanıp budaklanmaya başladı.
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Kısacası iş içinden çıkılabilecek gibi değil.
Taraflar ise öfkeli!
İyisi mi bir de size soralım!
Siz CTRL tuşuna nasıl basıyorsunuz?
Buyurun, gerçek cinler yorumlarda ortaya çıksın!
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