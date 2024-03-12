İnternet Kafe Efsanesi Muhtar Adayı Sadece Mahallelinin Değil, Tüm Oyuncuların Oyunu Kaptı
İnternet Kafe Efsanesi Muhtar Adayı Sadece Mahallelinin Değil, Tüm Oyuncuların Oyunu Kaptı
Yerel seçimler yaklaşırken bir telaş da yerel yönetimlerin yapı taşı muhtarları sarmış durumda! Bir muhtar adayı ise bu kariyeri dışındaki hobisi ortaya çıkınca beklemediği bir ilgiyle karşılaştı.
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Yerel seçimler kapıdayken herkesin gözü büyük şehir ve ilçelerdeyken daha geri planda ise muhtarların amansız mücadelesi var.
Pek çoğumuzun kapı komşusunu dahi tanımadığı büyük şehirlerde ise muhtar adayı seçme meselesi bir dert.
Bir muhtar adayı ise bambaşka bir yeteneği sayesinde muhtemelen kendisinin de hiç beklemediği bir grubun, oyuncuların oyunu kapmayı başarmış gibi görünüyor.
Muhtar adayını nereden tanıdığını düşündükten sonra işin içinden çıkabilen seçmen ise adayla aralarında geçen diyaloğu böyle paylaştı:
Meğer muhtar adayı bir zamanlar her mahallenin her internet kafesinde olan, oyunu şiir gibi oynayıp yaşça küçük oyuncuların akıllarını alan o internet kafe abilerindenmiş ve umanlık alanı da Ultima Online'mış!
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Eskinin kurt oyuncularının muhtar adayı olmaya başladığını gören oyuncu ahali ise hem desteği hem de goygoyu bırakmadı tabi.
Kimileri de kendi unutamadıkları oyun arkadaşlarını muhtarlık vesilesiyle aramaya başladılar.
Hatta muhtar adayıyla çar kasmak için ikamet değiştirmeyi göze alanlar bile oldu!
Şu anının güzelliği peki? 🥲
Kısacası iyi oyun arkadaşları size oyunun yanında halkın kalbini kazanma imkanı da verebilir.
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Bir de size soralım.
Siz mahallenizi eski bir internet kafe efsanesinin yönetmesini ister miydiniz?
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