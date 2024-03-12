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İnternet Kafe Efsanesi Muhtar Adayı Sadece Mahallelinin Değil, Tüm Oyuncuların Oyunu Kaptı

İnternet Kafe Efsanesi Muhtar Adayı Sadece Mahallelinin Değil, Tüm Oyuncuların Oyunu Kaptı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
12.03.2024 - 14:38

Yerel seçimler yaklaşırken bir telaş da yerel yönetimlerin yapı taşı muhtarları sarmış durumda! Bir muhtar adayı ise bu kariyeri dışındaki hobisi ortaya çıkınca beklemediği bir ilgiyle karşılaştı.

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Yerel seçimler kapıdayken herkesin gözü büyük şehir ve ilçelerdeyken daha geri planda ise muhtarların amansız mücadelesi var.

Yerel seçimler kapıdayken herkesin gözü büyük şehir ve ilçelerdeyken daha geri planda ise muhtarların amansız mücadelesi var.

Mahalleleri yönetmek için talip olan muhtar adayları yeri geliyor enteresan seçim vaatleri ile, yeri geliyor birbirinden ilginç ve saykodelik afişleri ile karşımıza çıkıyorlar.

Pek çoğumuzun kapı komşusunu dahi tanımadığı büyük şehirlerde ise muhtar adayı seçme meselesi bir dert.

Pek çoğumuzun kapı komşusunu dahi tanımadığı büyük şehirlerde ise muhtar adayı seçme meselesi bir dert.
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Kısıtlı görünürlük ve propaganda imkanı bulunan muhtar adayları arasından görevi layığı ile yerine getirecek adayı bulmak biraz da yetkinlikten ziyade farklı şeylere de kalabiliyor.

Bir muhtar adayı ise bambaşka bir yeteneği sayesinde muhtemelen kendisinin de hiç beklemediği bir grubun, oyuncuların oyunu kapmayı başarmış gibi görünüyor.

Bir muhtar adayı ise bambaşka bir yeteneği sayesinde muhtemelen kendisinin de hiç beklemediği bir grubun, oyuncuların oyunu kapmayı başarmış gibi görünüyor.
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Muhtar adayının oyuncuların kalplerini çalma sebebi ise bir zamanların internet kafe efsanelerinden olması.

Muhtar adayını nereden tanıdığını düşündükten sonra işin içinden çıkabilen seçmen ise adayla aralarında geçen diyaloğu böyle paylaştı:

Muhtar adayını nereden tanıdığını düşündükten sonra işin içinden çıkabilen seçmen ise adayla aralarında geçen diyaloğu böyle paylaştı:

Meğer muhtar adayı bir zamanlar her mahallenin her internet kafesinde olan, oyunu şiir gibi oynayıp yaşça küçük oyuncuların akıllarını alan o internet kafe abilerindenmiş ve umanlık alanı da Ultima Online'mış!

Meğer muhtar adayı bir zamanlar her mahallenin her internet kafesinde olan, oyunu şiir gibi oynayıp yaşça küçük oyuncuların akıllarını alan o internet kafe abilerindenmiş ve umanlık alanı da Ultima Online'mış!
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Eskinin kurt oyuncularının muhtar adayı olmaya başladığını gören oyuncu ahali ise hem desteği hem de goygoyu bırakmadı tabi.

Eskinin kurt oyuncularının muhtar adayı olmaya başladığını gören oyuncu ahali ise hem desteği hem de goygoyu bırakmadı tabi.
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Kimileri de kendi unutamadıkları oyun arkadaşlarını muhtarlık vesilesiyle aramaya başladılar.

Kimileri de kendi unutamadıkları oyun arkadaşlarını muhtarlık vesilesiyle aramaya başladılar.
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Hatta muhtar adayıyla çar kasmak için ikamet değiştirmeyi göze alanlar bile oldu!

Hatta muhtar adayıyla çar kasmak için ikamet değiştirmeyi göze alanlar bile oldu!
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Şu anının güzelliği peki? 🥲

Şu anının güzelliği peki? 🥲
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Kısacası iyi oyun arkadaşları size oyunun yanında halkın kalbini kazanma imkanı da verebilir.

Kısacası iyi oyun arkadaşları size oyunun yanında halkın kalbini kazanma imkanı da verebilir.
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Bir de size soralım.

Bir de size soralım.
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Siz mahallenizi eski bir internet kafe efsanesinin yönetmesini ister miydiniz?

Siz mahallenizi eski bir internet kafe efsanesinin yönetmesini ister miydiniz?
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Buyurun yorumlara!

Buyurun yorumlara!
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