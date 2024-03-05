Efsane Oyunları Yalnız Haritalarından Tanıyabilecek misin?
Efsane Oyunları Yalnız Haritalarından Tanıyabilecek misin?
Kimi oyunlar vardır ki hiç gitmesek veya gerçek olmasalar dahi içine bıraksalar kaybolmayacak kadar hem ortamına hem de haritasına aşinayızdır. Peki sen oyunlardaki harita bilgine oyunları yalnızca haritalarından tanıyabilecek kadar güveniyor musun?
Buyur birlikte öğrenelim!
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1. Kolay bir şeyle başlayalım.
2. Haritayı görünce dahi tema müziği kafada çalmaya başladı.
3. Efsaneler efsanesi...
4. Seri belli fakat hangi oyunu?
5. Okula uykusuz gidilen gecelerin suçlusu sendin!
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6. Bura nere ola ki?
7. 👇
8. Herkesin favori bir atlama lokasyonu vardır.
9. Her karışını ezbere biliyoruz.
10. Geldik son soruya!
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