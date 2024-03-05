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Efsane Oyunları Yalnız Haritalarından Tanıyabilecek misin?

Efsane Oyunları Yalnız Haritalarından Tanıyabilecek misin?

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
05.03.2024 - 16:14

Kimi oyunlar vardır ki hiç gitmesek veya gerçek olmasalar dahi içine bıraksalar kaybolmayacak kadar hem ortamına hem de haritasına aşinayızdır. Peki sen oyunlardaki harita bilgine oyunları yalnızca haritalarından tanıyabilecek kadar güveniyor musun? 

Buyur birlikte öğrenelim!

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1. Kolay bir şeyle başlayalım.

1. Kolay bir şeyle başlayalım.

2. Haritayı görünce dahi tema müziği kafada çalmaya başladı.

2. Haritayı görünce dahi tema müziği kafada çalmaya başladı.

3. Efsaneler efsanesi...

3. Efsaneler efsanesi...

4. Seri belli fakat hangi oyunu?

4. Seri belli fakat hangi oyunu?

5. Okula uykusuz gidilen gecelerin suçlusu sendin!

5. Okula uykusuz gidilen gecelerin suçlusu sendin!
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6. Bura nere ola ki?

6. Bura nere ola ki?

7. 👇

7. 👇

8. Herkesin favori bir atlama lokasyonu vardır.

8. Herkesin favori bir atlama lokasyonu vardır.

9. Her karışını ezbere biliyoruz.

9. Her karışını ezbere biliyoruz.

10. Geldik son soruya!

10. Geldik son soruya!

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