Niye Diye Sormayın Dedi: Samsun'da Bir Esnaf Her Yere Muhtar Adayı Değilim Afişi Astı
Niye Diye Sormayın Dedi: Samsun'da Bir Esnaf Her Yere Muhtar Adayı Değilim Afişi Astı
Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi’nde esnaflık yapan bir vatandaşın çevreye yapıştırdığı afişler, görenlerin dikkatini çekti. Esnaf, muhtar adayı olmadığını duyurdu.
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31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere sayılı günler kala Samsun’da 30 yıldır kumaşçılık yapan bir esnaf, birçok muhtar adayının afişinin bulunduğu mahallede muhtar adayı olmadığını duyurdu.
"İnsanlar espriyi görüyor ve gülüyor" dedi.
Muhtar olsaydım eğer muhtarlığa maaş almak için değil maaşımı ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için gelirdim. Silah da almazdım. Silaha karşıyım. Bir muhtar 5 yılda 1 milyon 700 bin TL para alıyor. Yüzde 25 arttığını düşünürsek. O paranın hepsi ihtiyaç sahiplerinin cebine girerdi.
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