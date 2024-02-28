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Niye Diye Sormayın Dedi: Samsun'da Bir Esnaf Her Yere Muhtar Adayı Değilim Afişi Astı

Niye Diye Sormayın Dedi: Samsun'da Bir Esnaf Her Yere Muhtar Adayı Değilim Afişi Astı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
28.02.2024 - 11:09

Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi’nde esnaflık yapan bir vatandaşın çevreye yapıştırdığı afişler, görenlerin dikkatini çekti. Esnaf, muhtar adayı olmadığını duyurdu.

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31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere sayılı günler kala Samsun’da 30 yıldır kumaşçılık yapan bir esnaf, birçok muhtar adayının afişinin bulunduğu mahallede muhtar adayı olmadığını duyurdu.

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere sayılı günler kala Samsun’da 30 yıldır kumaşçılık yapan bir esnaf, birçok muhtar adayının afişinin bulunduğu mahallede muhtar adayı olmadığını duyurdu.

'Unkapanı Mahallesi muhtar adayı (değilim), niye diye sormayın, kafanızı yormayın' şeklinde yazı yazarak elektrik panoları ve dükkanına afiş yapıştıran vatandaş, insanların yüzünde tebessüm oluşturmak istediği için böyle bir şey yaptığını söyledi.

"İnsanlar espriyi görüyor ve gülüyor" dedi.

"İnsanlar espriyi görüyor ve gülüyor" dedi.

'Muhtar olmayı çok isterdim fakat işlerimin yoğunluğundan dolayı olamadım. Muhtar değilim diyerek hem kendimi mutlu ettim hem de okuyanlar biraz eğlensin, mutlu olsun diye böyle bir şey yaptım.

Muhtar olsaydım eğer muhtarlığa maaş almak için değil maaşımı ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için gelirdim. Silah da almazdım. Silaha karşıyım. Bir muhtar 5 yılda 1 milyon 700 bin TL para alıyor. Yüzde 25 arttığını düşünürsek. O paranın hepsi ihtiyaç sahiplerinin cebine girerdi.

Muhtar olsaydım eğer muhtarlığa maaş almak için değil maaşımı ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için gelirdim. Silah da almazdım. Silaha karşıyım. Bir muhtar 5 yılda 1 milyon 700 bin TL para alıyor. Yüzde 25 arttığını düşünürsek. O paranın hepsi ihtiyaç sahiplerinin cebine girerdi.

Unkapanı Mahallesi muhtar adayı (değilim), niye diye sormayın, kafanızı yormayın’ diye yazdım ki millet beni muhtar sansın. Okuyunca espriyi görüyor ve gülüyor. Muhtar olsam bu kadar ses getirmezdi. Tepkilere bende şaşırdım” dedi.

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