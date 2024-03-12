Çin'e Bedel Olamayan Kırkımızdan Kamikazelerin Favori Oyununa Haftanın En Komik Steam Yorumları
Çin'e Bedel Olamayan Kırkımızdan Kamikazelerin Favori Oyununa Haftanın En Komik Steam Yorumları
Oyunlara bambaşka pencerelerden bakıp incelemeleriyle yaran oyunculardan haftanın en komik Steam yorumları geldi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Sahibinin sesiyle kulaklarda yankılanan o cümle.
2. Guanajuato'nun kardeş şehrinin Ankara olduğunu bilmeyen de zaten ne bileyim...
3. Hay Allah işe bak ya, insanlar böyle oyunlar mı oynuyormuş ne ayıp.
4. (O sırada çoktan mutfak salona katılmış ve duvarlar Barbie pembesine boyanmıştır.)
5. Ekranda kahverengi bir yumurta var ve tıklayabiliyorsunuz. Oyun bu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Ya en azından orada Lilith falan var, olaylar daha heyecanlı.
7. Haklı bir isyan zira oynanan her dakika sinir hastası olma olasılığı artıyor.
8. Yalnız orada beğenmediklerinde bizden başlayarak bir şeyleri değiştirebiliyorlar.
9. Cidden farklı ülkelerin orduları pilotlarını burada eğitiyor olabilir.
10. Haftaya görüşmek üzere!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda