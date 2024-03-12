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Çin'e Bedel Olamayan Kırkımızdan Kamikazelerin Favori Oyununa Haftanın En Komik Steam Yorumları

Çin'e Bedel Olamayan Kırkımızdan Kamikazelerin Favori Oyununa Haftanın En Komik Steam Yorumları

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
12.03.2024 - 11:44

Oyunlara bambaşka pencerelerden bakıp incelemeleriyle yaran oyunculardan haftanın en komik Steam yorumları geldi!

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1. Sahibinin sesiyle kulaklarda yankılanan o cümle.

1. Sahibinin sesiyle kulaklarda yankılanan o cümle.

Oyun: Supermarket Simulator

2. Guanajuato'nun kardeş şehrinin Ankara olduğunu bilmeyen de zaten ne bileyim...

2. Guanajuato'nun kardeş şehrinin Ankara olduğunu bilmeyen de zaten ne bileyim...

Oyun: Forza Horizon 5

3. Hay Allah işe bak ya, insanlar böyle oyunlar mı oynuyormuş ne ayıp.

3. Hay Allah işe bak ya, insanlar böyle oyunlar mı oynuyormuş ne ayıp.

Oyun: Fresh Women

4. (O sırada çoktan mutfak salona katılmış ve duvarlar Barbie pembesine boyanmıştır.)

4. (O sırada çoktan mutfak salona katılmış ve duvarlar Barbie pembesine boyanmıştır.)

Oyun: House Flipper 2

5. Ekranda kahverengi bir yumurta var ve tıklayabiliyorsunuz. Oyun bu.

5. Ekranda kahverengi bir yumurta var ve tıklayabiliyorsunuz. Oyun bu.

Oyun: Egg

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6. Ya en azından orada Lilith falan var, olaylar daha heyecanlı.

6. Ya en azından orada Lilith falan var, olaylar daha heyecanlı.

Oyun: Diablo 4

7. Haklı bir isyan zira oynanan her dakika sinir hastası olma olasılığı artıyor.

7. Haklı bir isyan zira oynanan her dakika sinir hastası olma olasılığı artıyor.

Oyun: EA Sports FC 24

8. Yalnız orada beğenmediklerinde bizden başlayarak bir şeyleri değiştirebiliyorlar.

8. Yalnız orada beğenmediklerinde bizden başlayarak bir şeyleri değiştirebiliyorlar.

Oyun: Frostpunk

9. Cidden farklı ülkelerin orduları pilotlarını burada eğitiyor olabilir.

9. Cidden farklı ülkelerin orduları pilotlarını burada eğitiyor olabilir.

Oyun: War Thunder

10. Haftaya görüşmek üzere!

10. Haftaya görüşmek üzere!

Oyun: Mount&Blade II: Bannerlord

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