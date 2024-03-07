The Sims'te Yaptığın Eylemlere Göre Psikopatlık Dereceni Ölçüyoruz!
The Sims'te Yaptığın Eylemlere Göre Psikopatlık Dereceni Ölçüyoruz!
Kabul edelim, neredeyse hepimiz Sim'lerine rüya gibi bir hayat yaşatabilecekken onlara türlü işkenceler çektirdi. Peki bu eylemlere göre senin psikopatlık seviyen ne?
Buyur, öğrenelim!
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Dürüst ol, The Sims oynarken bunlardan kaçını yaptın?
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