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The Sims'te Yaptığın Eylemlere Göre Psikopatlık Dereceni Ölçüyoruz!

The Sims'te Yaptığın Eylemlere Göre Psikopatlık Dereceni Ölçüyoruz!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
07.03.2024 - 15:46

Kabul edelim, neredeyse hepimiz Sim'lerine rüya gibi bir hayat yaşatabilecekken onlara türlü işkenceler çektirdi. Peki bu eylemlere göre senin psikopatlık seviyen ne?

Buyur, öğrenelim!

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Dürüst ol, The Sims oynarken bunlardan kaçını yaptın?

Dürüst ol, The Sims oynarken bunlardan kaçını yaptın?

Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
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Hiç psikopat değilsin!

Hiç psikopat değilsin!

Karşımızda dünyanın en tatlı, en masum The Sims oyuncusu olabilir! Oyunun sunduğu tüm özgürlük ve trollük şansına karşın sen aklından ufacık bir kötülük kırıntısı bile geçirmeden Sim'lerin için yalnızca en iyisini isteyen bir oyuncusun. Gerçek hayatında da böyle bir insan olduğun ortada. Dünya olarak senin gibi insanlara daha çok ihtiyacımız var!

%50 psikopatsın!

%50 psikopatsın!

The Sims oynarken kafanın bir yerlerinde bazı 'muzip' düşünceler seni dürtüyor gibi görünüyor. Hem oyunu sürekli gerçek hayat gibi kitabına uygun oynarsak ne eğlencesi kalır ki? Bazen sen de biraz sınırın dışına çıkmak istiyor, çareyi ise Sim'lerinin hayatını biraz karıştırmakta buluyorsun.

Karşımızda gerçek bir psikopat olabilir!

Karşımızda gerçek bir psikopat olabilir!

Sen oyunu sadece Sim'lerinin hayatını karartmak için dahi oynuyor olabilirsin! Oyun ikonuna tıkladığın anda sanki karanlık bir güç tarafından ele geçirilmiş gibi karakterlerine hayatı zindan ediyorsun. The Sims oyuncularının neredeyse hepsinin yaptığı havuzdan merdiven kaldırma hamlesinin mucidi dahi bizzat sen olabilirsin! Kusura bakma ama senden biraz tırsmış olabiliriz...

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