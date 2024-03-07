Karşımızda dünyanın en tatlı, en masum The Sims oyuncusu olabilir! Oyunun sunduğu tüm özgürlük ve trollük şansına karşın sen aklından ufacık bir kötülük kırıntısı bile geçirmeden Sim'lerin için yalnızca en iyisini isteyen bir oyuncusun. Gerçek hayatında da böyle bir insan olduğun ortada. Dünya olarak senin gibi insanlara daha çok ihtiyacımız var!