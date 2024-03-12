Steam Rekor Kırmaya Devam Ediyor: Eş Zamanlı Oyuncu Sayısı Arşa Çıktı!
Steam Rekor Kırmaya Devam Ediyor: Eş Zamanlı Oyuncu Sayısı Arşa Çıktı!
Her ne kadar ülkemizdeki kullanıcı sayısı düşmüş olsa bile dünya geneline bakıldığında Steam kullanımının gün geçtikte arttığını görebiliyoruz. Ay başında kırılan rekor tekrar kırıldı ve eş zamanlı oyuncu sayısı yeni bir güncellemeye ulaştı.
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Ülkemizdeki aktif kullanıcı sayısı düşse bile...
Bir önceki rekor ise Mart ayının başındaydı.
Şimdi ise yeni bir rekora sahip!
En büyük etken ise Helldivers 2!
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