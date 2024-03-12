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Steam Rekor Kırmaya Devam Ediyor: Eş Zamanlı Oyuncu Sayısı Arşa Çıktı!

Steam Rekor Kırmaya Devam Ediyor: Eş Zamanlı Oyuncu Sayısı Arşa Çıktı!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
12.03.2024 - 11:04

Her ne kadar ülkemizdeki kullanıcı sayısı düşmüş olsa bile dünya geneline bakıldığında Steam kullanımının gün geçtikte arttığını görebiliyoruz. Ay başında kırılan rekor tekrar kırıldı ve eş zamanlı oyuncu sayısı yeni bir güncellemeye ulaştı.

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Ülkemizdeki aktif kullanıcı sayısı düşse bile...

Ülkemizdeki aktif kullanıcı sayısı düşse bile...

Türk Lirasını kaldırarak dolar kuruna geçen Steam'in ülkemizdeki kullanıcı sayısındaki düşüşü gözlemlemek oldukça kolay. Oyun fiyatlarındaki artışlar yüzünden ülkemizde satın alım işlemleri artık eskisi kadar sık yapılmıyor.

Bir önceki rekor ise Mart ayının başındaydı.

Bir önceki rekor ise Mart ayının başındaydı.

Oyuncu sayısındaki artış yükselmeye devam ederken Steam'de yer alan eş zamanlı oyuncu sayısındaki rekor henüz Mart ayının başlarında kırılmıştı. O gün yer alan rakamlara göre bu rekor 34 milyon olarak güncellenmişti.

Şimdi ise yeni bir rekora sahip!

Şimdi ise yeni bir rekora sahip!

10 Mart tarihindeki SteamDB verilerine bakıldığında Steam'in güncel eş zamanlı oyuncu sayısı tam tamına 35.385.530 oldu. Bu sayıyla birlikte henüz Mart başında kırılan rekor tekrar kırıldı.

En büyük etken ise Helldivers 2!

En büyük etken ise Helldivers 2!

Kırılan eş zamanlı oyuncu rekorundaki en büyük pay sahibi şüphesiz Helldivers 2 oluyor. Son dönemlerin en popüler oyunlarından birisi olan Helldivers 2'yi ise Palworld ve Counter-Strike 2 takip ediyor.

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