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Söylenti: The Last of Us Part 2 Önümüzdeki Ay PC İçin Duyurulabilir!

Söylenti: The Last of Us Part 2 Önümüzdeki Ay PC İçin Duyurulabilir!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
12.03.2024 - 00:17

Daha önce birkaç sızıntı ile karşımıza gelen ve doğru tahminlerde bulunan 'Silknight', bu sefer de The Last of Us Part  için bir iddia ortaya attı.

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İddiayı kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.

İddiayı kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.
twitter.com

Daha önce birçok sızıntı ile gündeme gelen 'Silknight', bu sefer de The Last of Us Part 2 için bir iddia ortaya attı. Bu iddiaya göre de The Last of Us Part 2 Remastered, önümüzdeki ay PC için duyurulabilir.

Sony'nin yeni politikası bu söylentiyi destekler nitelikte.

Sony'nin yeni politikası bu söylentiyi destekler nitelikte.

Özel oyunlarını PC tarafına daha hızlı bir şekilde getirmeye başlayan Sony, The Las of Us Part 2'yi de bu yıl içerisinde çıkartacaktır. Duyurusunun da yakın zamanda gelmesi olası bir durum. Bunun nedeni de The Last of Us Part 2 Remastered'ın kısa bir süre önce piyasaya sürülmesi. Bu remastered sürüm her ne kadar PS için pazarlansa da PC tarafı için bir adım olma ihtimali daha ağır basıyor.

Daha önce gerçekleşen şirket sızıntıları bir bir doğru çıkıyor.

Daha önce gerçekleşen şirket sızıntıları bir bir doğru çıkıyor.

Daha önce PlayStation'ın PC portları ile uğraşan Nixxes'in içerisinden bir çalışan birkaç sızıntı paylaşmıştı. Bu sızıntılara göre de birçok PlayStation özel oyunu 2024 içerisine PC platformuna çıkacak. Detaylarını öğrendiğimiz oyunların yavaş yavaş doğrulanması da bu sızıntının gerçeklik ihtimalini bir hayli artırıyor.

Bu sene 2 PlayStation oyununun PC'ye gelmesi kesinleşti.

Bu sene 2 PlayStation oyununun PC'ye gelmesi kesinleşti.

Daha önce Horizon Forbidden West'in PC duyurusunu görmüştük. Önümüzdeki hafta PC için çıkacak oyunun sistem gereksinimlerine kadar birçok detay açıklandı. Geçen hafta ise PlayStation'un sevilen markası olan Ghost of Tsushima'nın PC duyurusu geldi. Ghost of Tsushima 2024 yılının Mayıs ayında PC için çıkacak.

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