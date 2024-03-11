Söylenti: The Last of Us Part 2 Önümüzdeki Ay PC İçin Duyurulabilir!

Özel oyunlarını PC tarafına daha hızlı bir şekilde getirmeye başlayan Sony, The Las of Us Part 2'yi de bu yıl içerisinde çıkartacaktır. Duyurusunun da yakın zamanda gelmesi olası bir durum. Bunun nedeni de The Last of Us Part 2 Remastered'ın kısa bir süre önce piyasaya sürülmesi. Bu remastered sürüm her ne kadar PS için pazarlansa da PC tarafı için bir adım olma ihtimali daha ağır basıyor.