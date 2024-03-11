Söylenti: The Last of Us Part 2 Önümüzdeki Ay PC İçin Duyurulabilir!
Söylenti: The Last of Us Part 2 Önümüzdeki Ay PC İçin Duyurulabilir!
Daha önce birkaç sızıntı ile karşımıza gelen ve doğru tahminlerde bulunan 'Silknight', bu sefer de The Last of Us Part için bir iddia ortaya attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İddiayı kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.
Sony'nin yeni politikası bu söylentiyi destekler nitelikte.
Daha önce gerçekleşen şirket sızıntıları bir bir doğru çıkıyor.
Bu sene 2 PlayStation oyununun PC'ye gelmesi kesinleşti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın