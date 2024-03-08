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Konsol Kullanıcılarının Aklındaki Tek Soru: Exclusive Oyunlar Ölüyor Mu?

Konsol Kullanıcılarının Aklındaki Tek Soru: Exclusive Oyunlar Ölüyor Mu?

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
08.03.2024 - 11:03

Oyun konsollarının en büyük kalesi olan exclusive oyunlar gün geçtikçe azalmaya devam ediyor. Peki bu durum nereye kadar devam edecek?

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1. Sony, özel oyun politikasında sert bir değişim geçiriyor.

1. Sony, özel oyun politikasında sert bir değişim geçiriyor.

PlayStation denince akla ilk gelen şey şüphesiz özel oyunlar olur. Yıllardır özel oyunlar ile oyuncuları kendine bağlayan Sony, bu gidişatı değiştirme niyetinde. Halihazırda birçok PlayStation özel oyununu PC'ye getiren Sony, daha fazlası için kolları sıvamayı düşünüyor. Bu adımların en günceli ise dün PC duyuru fragmanı yayınlanan Ghost of Tsushima oldu.

2. PlayStation oyunlarının PC'ye gelme süresi de git gide kısalıyor.

2. PlayStation oyunlarının PC'ye gelme süresi de git gide kısalıyor.

Sony, ilk başlarda tarih olarak biraz daha eski oyunları PC için portluyordu. Son günlerde ise bu durum değişmeye başladı. 2022 yılında çıkan Horizon Forbidden West, bu ay PC için çıkacak. Daha önce 4-5 yıllık oyunları PC'ye portlayan Sony, bu süre makasını git gide azaltmaya başladı. Öyle ki yakın zamanda çıkan Helldivers 2, PlayStation ile aynı gün PC platformuna çıkmıştı.

3. Sony yönetim kurulundan bu durumu destekleyen nitelikte açıklamalar da gelmişti.

3. Sony yönetim kurulundan bu durumu destekleyen nitelikte açıklamalar da gelmişti.

Geçen ay gerçekleşen bir Sony basın açıklamasında, şirketin gelecek politikaları hakkında bilgiler edinmiştik. Sony başkanı Hiroki Totoki, yaptığı açıklamalarda PlayStation oyunlarının PC'ye portlanması konusunda daha agresif bir yol izleyeceklerinden bahsetti. Bu durumun ana amacının ise şirket kârlılığını artırmak olduğunu dile getirdi.

4. Xbox cephesi de özel oyun kavramını azaltmaya çalışıyor.

4. Xbox cephesi de özel oyun kavramını azaltmaya çalışıyor.

Xbox'un özel oyun kavramının uzun yıllardır konsol odaklı ilerlemediğini biliyoruz. Neredeyse tüm Xbox oyunlarını ister PC platformundan ister Xbox konsollarından oynayabiliyorsunuz. Phill Spencer, bu erişiliebilirliği daha da artırmak için birkaç adım attı. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir podcast esnasında, bazı Xbox oyunlarının PlayStation'a geleceğini doğruladı.

5. Şimdilik sadece 4 Xbox oyunu PlayStation'a gelecek.

5. Şimdilik sadece 4 Xbox oyunu PlayStation'a gelecek.

Hi-Fi Rush, Pentiment, Grounded ve Sea of Thieves yakın tarihte PlayStation için çıkacak oyunlar. Phill Spencer her ne kadar gelecek planları hakkında çok açık olmasa da ileride daha fazla oyunun PlayStation tarafına çıkması oldukça yüksek bir ihtimal. Sony tarafından ise Xbox için herhangi bir hamle gelmiş değil.

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6. Phill Spencer, oyunların daha fazla kullanıcıya erişmesini destekliyor.

6. Phill Spencer, oyunların daha fazla kullanıcıya erişmesini destekliyor.

Helldivers 2'nin başarılı çıkışı ile birlikte Phill Spencer'dan bir açıklama gelmişti. Oyunun Xbox için de çıkmasını isteyen Phill, daha çok oyuncuya erişebileceğini ve iki tarafın da bu işten kârlı çıkacağını belirtti. Bunun yanında Xbox oyuncuları da bu isteği destekledi. Hatta onbinlerce oyuncu Helldivers 2'nin Xbox'a gelmesi için imza kampanyası bile başlattı.

7. Oyuncular her ne kadar ikiye bölünse de şirketlerin tek hedefi daha fazla para kazanmak.

7. Oyuncular her ne kadar ikiye bölünse de şirketlerin tek hedefi daha fazla para kazanmak.

Özel oyunlar için konsol alan oyuncuların bir kısmı, PC portlarına isyan etmeye devam ediyor. Özel oyunların konsola özel kalması gerektiğini savunan oyuncular, konsol satın almanın bir anlamı kalmadığını dile getiriyor. Bunun yanında bu durumdan rahatsız olmayan bir kesim konsol oyuncusu da var. Oyuncular her ne kadar ikiyi bölünüp tartışmaya girse de ortada büyük bir gerçek var. O da şirketlerin tek amacının daha fazla para kazanmak istemesi.

8. Daha fazla platform daha fazla para.

8. Daha fazla platform daha fazla para.

Günümüzde büyük bütçeli bir oyun yapmak isterseniz minimum 100 milyon doları gözden çıkarmanız gerekiyor. Bu durum da oyunun kendini kurtarması için satış sayılarını artırması anlamına geliyor. Tek bir konsol üzerinde de satış yapabileceği miktar az çok kendini belli ediyor. Bunun yanında oyununu 5 farklı platforma çıkaran bir geliştiricinin satış sayıları ise kendini 2'ye katlayabiliyor. Bu durum da ana amacı kâr etmek olan bu şirketleri özel oyun kavramından yavaş yavaş uzaklaştırmaya başlıyor.

9. Peki özel oyunlar tamamen ölürse ne olacak?

9. Peki özel oyunlar tamamen ölürse ne olacak?

Özel oyunlar şimdilik bir şekilde yerini korumaya devam ediyor. Peki bu durum git gide daha da azalmaya başlarsa ne olacak? Oyun konsollarının satılması için birçok etken olsa da bunlardan en güçlüsü şüphesiz özel oyunlar. Özel oyun devrinin yavaş yavaş bittiği bu dönemde de konsol satışlarının nasıl bir hal alacağı ise tam olarak kestirilemeyen bir durum. Her ne kadar özel oyunlar konsolun satışında bir numarlı etkenlerden olsa da konsol üzerinden en çok oynana oyunlar Call of Duty ve FIFA gibi markalardan oluşuyor.

10. Bir sonraki nesilde konsol sattırmak için farklı yollar izlenebilir.

10. Bir sonraki nesilde konsol sattırmak için farklı yollar izlenebilir.

Konsollar, oyun oynamak için en ucuz yollardan birisidir. Bunun nedeni de son nesil bir konsolun gücüne sahip bir PC toplamanın büyük maliyetleri beraberinde getirmesi. Servis sistemleri de konsolların kullanıcı çekmek için yaptığı hamlelerden birisi. Game Pass ve PS Plus gibi sistemler birçok oyuncuya makul fiyat ile geniş bir oyun kütüphanesi sunuyor. Özel oyunların daha da azalabileceği gelecekte, bu noktalara ağırlık verilerek konsol satışları korunmaya devam edebilir. Yine de özel oyunların bitişi, konsol satışlarını mutlaka düşürecektir.

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