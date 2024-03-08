Konsol Kullanıcılarının Aklındaki Tek Soru: Exclusive Oyunlar Ölüyor Mu?

Özel oyunlar şimdilik bir şekilde yerini korumaya devam ediyor. Peki bu durum git gide daha da azalmaya başlarsa ne olacak? Oyun konsollarının satılması için birçok etken olsa da bunlardan en güçlüsü şüphesiz özel oyunlar. Özel oyun devrinin yavaş yavaş bittiği bu dönemde de konsol satışlarının nasıl bir hal alacağı ise tam olarak kestirilemeyen bir durum. Her ne kadar özel oyunlar konsolun satışında bir numarlı etkenlerden olsa da konsol üzerinden en çok oynana oyunlar Call of Duty ve FIFA gibi markalardan oluşuyor.