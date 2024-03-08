Konsol Kullanıcılarının Aklındaki Tek Soru: Exclusive Oyunlar Ölüyor Mu?
Konsol Kullanıcılarının Aklındaki Tek Soru: Exclusive Oyunlar Ölüyor Mu?
Oyun konsollarının en büyük kalesi olan exclusive oyunlar gün geçtikçe azalmaya devam ediyor. Peki bu durum nereye kadar devam edecek?
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1. Sony, özel oyun politikasında sert bir değişim geçiriyor.
2. PlayStation oyunlarının PC'ye gelme süresi de git gide kısalıyor.
3. Sony yönetim kurulundan bu durumu destekleyen nitelikte açıklamalar da gelmişti.
4. Xbox cephesi de özel oyun kavramını azaltmaya çalışıyor.
5. Şimdilik sadece 4 Xbox oyunu PlayStation'a gelecek.
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6. Phill Spencer, oyunların daha fazla kullanıcıya erişmesini destekliyor.
7. Oyuncular her ne kadar ikiye bölünse de şirketlerin tek hedefi daha fazla para kazanmak.
8. Daha fazla platform daha fazla para.
9. Peki özel oyunlar tamamen ölürse ne olacak?
10. Bir sonraki nesilde konsol sattırmak için farklı yollar izlenebilir.
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