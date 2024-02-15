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Süreç Hızlanıyor! PlayStation Oyunları PC'ye Gelmeye Devam Edecek

Süreç Hızlanıyor! PlayStation Oyunları PC'ye Gelmeye Devam Edecek

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 02:59

PlayStation, özel oyunlarını PC'ye getirmeye devam edecek. Sony başkanı Hiroki Totoki'nin yaptığı açıklamalara göre bu süreç gittikçe hızlanacak.

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PlayStation oyunlarını PC'ye çıkarma konusunda daha agresif bir yol izleyecek.

PlayStation oyunlarını PC'ye çıkarma konusunda daha agresif bir yol izleyecek.

Sony'nin başkanı Hiroki Totoki, yaptığı açıklamalarla birlikte oyunlarını multiplatform yapmaya önem vereceklerinden bahsetti. Daha önce konsol popülasyonunu artırmayı hedeflediklerini söyleyen Totoki, bunun yerine oyunların satışına önem vermek istediklerini belirtti.

Amaç şirket kârlılığını artırmak.

Amaç şirket kârlılığını artırmak.

Totoki'nin açıklamalarına göre Sony, büyük bütçeli oyunların farklı platformlara çıkmasının kârlılığı artıracağı fikrinde. Bu da doğal olarak oyunların PC platformuna daha sık çıkması anlamına geliyor. Totoki, oyunların daha çok oyuncuya ulaşması ve şirket gelirinin artırılması fikrinde.

Özel oyunların PC'ye gelme süresi azalabilir.

Özel oyunların PC'ye gelme süresi azalabilir.

Bildiğiniz üzere PlayStation özel oyunları çıktıktan uzun bir süre sonra PC platformuna geliyordu. Bu durum son yıllarda değişmeye başladı ve aradaki süre bir hayli kısaldı. Artık PlayStation özel oyunları çıktıktan kısa bir süre sonra PC platformuna geliyor. Sony'nin aldığı bu yeni karar doğrultusunda da bu sürenin ilerleyen günlerde daha da azalması, hatta ilk günden PC'ye oyun çıkartmaları yüksek bir ihtimal.

Horizon Forbidden West ve Until Dawn PC için geliyor.

Horizon Forbidden West ve Until Dawn PC için geliyor.

Geçen yıl çıkan Horizon Forbidden West, çıkışından bir yıl sonra PC için geliyor. 21 Mart'ta tamamlanmış sürümü ile satışa sunulacak oyuna, şimdiye kadar çıkmış tüm ek paketler dahil olacak. Yakın zamanda duyrulan Until Dawn Remastered da yenilenmiş bir şekilde PC için çıkacak. Bunun yanında bu yıl PlayStation markasından başka oyunların PC portlarını görmemiz de olası.

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