Süreç Hızlanıyor! PlayStation Oyunları PC'ye Gelmeye Devam Edecek

Bildiğiniz üzere PlayStation özel oyunları çıktıktan uzun bir süre sonra PC platformuna geliyordu. Bu durum son yıllarda değişmeye başladı ve aradaki süre bir hayli kısaldı. Artık PlayStation özel oyunları çıktıktan kısa bir süre sonra PC platformuna geliyor. Sony'nin aldığı bu yeni karar doğrultusunda da bu sürenin ilerleyen günlerde daha da azalması, hatta ilk günden PC'ye oyun çıkartmaları yüksek bir ihtimal.