Süreç Hızlanıyor! PlayStation Oyunları PC'ye Gelmeye Devam Edecek
Süreç Hızlanıyor! PlayStation Oyunları PC'ye Gelmeye Devam Edecek
PlayStation, özel oyunlarını PC'ye getirmeye devam edecek. Sony başkanı Hiroki Totoki'nin yaptığı açıklamalara göre bu süreç gittikçe hızlanacak.
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PlayStation oyunlarını PC'ye çıkarma konusunda daha agresif bir yol izleyecek.
Amaç şirket kârlılığını artırmak.
Özel oyunların PC'ye gelme süresi azalabilir.
Horizon Forbidden West ve Until Dawn PC için geliyor.
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