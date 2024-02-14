PlayStation 5 Satışları Düşecek! 2025'e Kadar Bilinen Markalardan Büyük Oyunlar Çıkmayacak
PlayStation 5 Satışları Düşecek! 2025'e Kadar Bilinen Markalardan Büyük Oyunlar Çıkmayacak
Sony tarafından yayınlanan yeni finansal raporlara göre, PlayStation 5'in satış rakamlarında kademeli bir düşüş yaşanacak. Bunun yanında bilinen markaların yeni oyunları da bir süre çıkmayacak.
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Önümüzdeki mâli yılda PlayStation 5 satışları düşecek.
Sony, hedeflenen satış rakamlarından uzak.
PlayStation 5, yaşam döngüsünün son aşamasına giriş yaptı.
2025'e kadar büyük serilerin yeni oyunlarını da görmeyeceğiz.
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