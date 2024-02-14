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PlayStation 5 Satışları Düşecek! 2025'e Kadar Bilinen Markalardan Büyük Oyunlar Çıkmayacak

PlayStation 5 Satışları Düşecek! 2025'e Kadar Bilinen Markalardan Büyük Oyunlar Çıkmayacak

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 18:00

Sony tarafından yayınlanan yeni finansal raporlara göre, PlayStation 5'in satış rakamlarında kademeli bir düşüş yaşanacak. Bunun yanında bilinen markaların yeni oyunları da bir süre çıkmayacak.

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Önümüzdeki mâli yılda PlayStation 5 satışları düşecek.

Önümüzdeki mâli yılda PlayStation 5 satışları düşecek.

Mâli raporlarını açıklayan Sony, PlayStation 5 satışlarının önümüzdeki mâli yıl içerisinde düşüşe geçmesini bekliyor. Yayınlanan raporlara göre PlayStation 5, son 4 ayda 8 milyon satmayı başardı. 2023 Mart ayında başlayan mâli yıl içerisinde de toplamda 16,4 milyon satış sayısına ulaştı.

Sony, hedeflenen satış rakamlarından uzak.

Sony, hedeflenen satış rakamlarından uzak.

Sony, PlayStation 5 için bu mâli yılda toplam 25 milyon satış hedefi koymuştu. Bu hedefin uzağında kalan şirket, şimdiye kadar toplamda 16,4 milyon adet satmayı başardı. Bunun üzerine de hedeflenen satış sayısı 25 milyondan 21 milyona çekildi. Toplam PlayStation 5 satışları ise 54,8 milyona ulaştı.

PlayStation 5, yaşam döngüsünün son aşamasına giriş yaptı.

PlayStation 5, yaşam döngüsünün son aşamasına giriş yaptı.

Sony'nin mâli yönetim kurulunda başkan yardımcısı olan Naomi Matsuoka, PlayStation 5'in yaşam döngüsünün sonlarına yaklaştığını söyledi. Bu açıklamanın ardınan, Sony'nin kâr dengesinin korunmasını ön plana alacağından da bahsetti.

2025'e kadar büyük serilerin yeni oyunlarını da görmeyeceğiz.

2025'e kadar büyük serilerin yeni oyunlarını da görmeyeceğiz.

Yapılan açıklamalara göre Sony, büyük markalarının devam oyunlarını bir süre çıkartmayacak. God of War ve Spider-Man gibi büyük isimlerin yeni oyunlarını 2025'den önce göremeyeceğiz. Şirket büyük bütçeli oyun yapmaya devam edecek. Bunun yanında yeni servis oyunlarına da odaklanılacak.

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