PlayStation 5 Satışları Düşecek! 2025'e Kadar Bilinen Markalardan Büyük Oyunlar Çıkmayacak

Sony, PlayStation 5 için bu mâli yılda toplam 25 milyon satış hedefi koymuştu. Bu hedefin uzağında kalan şirket, şimdiye kadar toplamda 16,4 milyon adet satmayı başardı. Bunun üzerine de hedeflenen satış sayısı 25 milyondan 21 milyona çekildi. Toplam PlayStation 5 satışları ise 54,8 milyona ulaştı.