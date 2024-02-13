Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Kral Tahtını Geri Aldı!
Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Kral Tahtını Geri Aldı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Haftalardır liderliği kaybetmiş olan Counter-Strike 2 yeniden alıştığı yere kavuştu.
2. PUBG: Battlegrounds ise kendini tekrar ilk 5 içinde buldu.
3. Palworld ise bu hafta sağlam düştü.
4. Call of Duty indirimin etkisiyle rüzgarı arkasına aldı.
5. Lethal Company de indirimin gazını arkasına alanlardan.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Listenin geri kalanı ise şöyle;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda