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Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Kral Tahtını Geri Aldı!

Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Kral Tahtını Geri Aldı!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
13.02.2024 - 21:38

Steam Türkiye'de bu hafta yükselen yükselene! Palworld fırtınası etkisini kaybetmiş gibi görünürken liste yavaş yavaş alıştığımız şeklini tekrar almaya başladı.

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1. Haftalardır liderliği kaybetmiş olan Counter-Strike 2 yeniden alıştığı yere kavuştu.

1. Haftalardır liderliği kaybetmiş olan Counter-Strike 2 yeniden alıştığı yere kavuştu.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de daha ilk haftasında müthiş bir oyuncu kitlesini yakalamayı başarmış olan Palworld'ün birkaç haftadır kaptığı liderlik koltuğu bu hafta nihayet Counter-Strike 2'ye yeniden geçti. Geçtiğimiz haftaya göre bir sıra yükselerek yeniden birinci olan oyun istikrarı tekrar sağlayabilecek mi göreceğiz.

2. PUBG: Battlegrounds ise kendini tekrar ilk 5 içinde buldu.

2. PUBG: Battlegrounds ise kendini tekrar ilk 5 içinde buldu.

Geçtiğimiz hafta altıncı sırada yer alarak ilk beşe giremeyen PUBG: Battlegrounds bu haftanın yükselenlerinden. Oynaması tamamen ücretsiz olan battle royale oyunu aradan geçen yıllara rağmen hala popülerliğini koruyor.

3. Palworld ise bu hafta sağlam düştü.

3. Palworld ise bu hafta sağlam düştü.

Çıktığı ilk iki hafta içerisinde 17 milyonluk dev bir oyuncu kitlesine ulaşan oyunun ne kadar sevildiğini anlatmaya gerek yok. Kısacası 'silahlı Pokemonlar' fikrini fazlasıyla sevdik! Buna karşın Palworld rüzgarı bu hafta biraz durulmaya başlamış gibi görünüyor. Oyunun ilerleyen haftalarda nasıl bir grafik sergileyeceği ise merak konusu.

4. Call of Duty indirimin etkisiyle rüzgarı arkasına aldı.

4. Call of Duty indirimin etkisiyle rüzgarı arkasına aldı.

Listedeki Call of Duty esasen serinin Call of Duty: Modern Warfare III, Call of Duty: Modern Warfare II ve Warzone'a ev sahipliği yapıyor. Serideki indirimler ise 20 Şubat tarihine kadar devam edecek.

5. Lethal Company de indirimin gazını arkasına alanlardan.

5. Lethal Company de indirimin gazını arkasına alanlardan.

Mütevazi sistem gereksinimleri, sunduklarına kıyasla düşük fiyatı ve eğlenceyi katlayan co-op desteği ile öne çıkan Lethal Company hepimiz için yılın ilk sürpriz bombası olmuştu. Kısa bir süre için yüzde 30'luk indirim oranıyla karşımıza çıkan oyun esasen listenin gediklilerinden.

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Listenin geri kalanı ise şöyle;

Listenin geri kalanı ise şöyle;

  • Helldivers 2

  • EA Sports FC 24

  • Dota 2

  • Red Dead Redemption 2

  • Grand Theft Auto V

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