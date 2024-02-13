Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Kral Tahtını Geri Aldı!

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de daha ilk haftasında müthiş bir oyuncu kitlesini yakalamayı başarmış olan Palworld'ün birkaç haftadır kaptığı liderlik koltuğu bu hafta nihayet Counter-Strike 2'ye yeniden geçti. Geçtiğimiz haftaya göre bir sıra yükselerek yeniden birinci olan oyun istikrarı tekrar sağlayabilecek mi göreceğiz.