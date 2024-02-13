Epic Games Store'da İndirim Biter Bitmez Zam Geldi: The Witcher 3 829 TL Oldu!
Epic Games Store'da İndirim Biter Bitmez Zam Geldi: The Witcher 3 829 TL Oldu!
Bildiğiniz üzere Epic Games Store'da geçtiğimiz günlerde başlayan Yeni Ay Yılı İndirimleri kapsamında birçok oyunda fiyat düşüşü yaşanmıştı. İndirim biter bitmez ise biz oyuncuları üzecek bir hamle geldi.
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Son kale yıkılıyor mu?
İndirimler bitmez bitmez bazı oyunlara zam geldi bile.
Şimdilik gelen zamların listesi şu şekilde;
Büyük küçük birçok oyuna zam gelmiş.
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