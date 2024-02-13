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Epic Games Store'da İndirim Biter Bitmez Zam Geldi: The Witcher 3 829 TL Oldu!

Epic Games Store'da İndirim Biter Bitmez Zam Geldi: The Witcher 3 829 TL Oldu!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 17:16

Bildiğiniz üzere Epic Games Store'da geçtiğimiz günlerde başlayan Yeni Ay Yılı İndirimleri kapsamında birçok oyunda fiyat düşüşü yaşanmıştı. İndirim biter bitmez ise biz oyuncuları üzecek bir hamle geldi.

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Son kale yıkılıyor mu?

Son kale yıkılıyor mu?

Her Perşembe günü verdiği ücretsiz oyunlarla ve uygun fiyatlı yapımlarla oyuncuların gözdesi olan Epic Games Store'da üzücü saatler yaşanıyor. Yeni Ay Yılı İndirimleri biter bitmez gelen zam herkesi yakından ilgilendiriyor.

İndirimler bitmez bitmez bazı oyunlara zam geldi bile.

İndirimler bitmez bitmez bazı oyunlara zam geldi bile.

Uygun fiyatlarıyla yüzümüzü güldüren son kale Epic Games Store'da da artık bazı oyunlar alınamayacak fiyatlara ulaşmış durumda. Gelen bu zamlar sonrası oyuncuların tepkisi büyürken, başka yapımların da fiyatı artabilir gibi duruyor.

Şimdilik gelen zamların listesi şu şekilde;

Şimdilik gelen zamların listesi şu şekilde;

  • The Witcher 3: Wild Hunt - 400 TL'den 829 TL'ye

  • Cyberpunk 2077 - 799 TL'den 999 TL'ye

  • EA SPORTS FC 24 - 1.200 TL'den 2.100 TL'ye

  • Red Dead Redemption 2 - 1.150 TL'den 1.499 TL'ye

  • F1 2023 - 1.200 TL'den 2.100 TL'ye

  • It Takes Two - 400 TL'den tam tamına 1.200 TL'ye yükselmiş durumda.

Büyük küçük birçok oyuna zam gelmiş.

Büyük küçük birçok oyuna zam gelmiş.

Listede yer almayan bazı oyunlara da zam gelmiş bulunuyor. Özellikle AAA oyunlarda her dakika farklı bir fiyat artışı görüntüleniyor. Ayrıca fiyatına zam gelen oyunların hemen hemen Steam ile aynı fiyat bandına çekildiği görüntüleniyor.

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