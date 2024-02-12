Oyun Yapmak İsteyenler Buraya: Sınırlı Süreliğine Steam'de Dağıtılan Bu Ücretsiz Yazılımı Kaçırmayın
Oyun Yapmak İsteyenler Buraya: Sınırlı Süreliğine Steam'de Dağıtılan Bu Ücretsiz Yazılımı Kaçırmayın
Bir Epic Games Store olmasa bile ara sıra ücretsiz içerikler veren Steam'in bu seferki hamlesi çok daha dikkate değer. Oyun yapmak isteyen veya basit yoldan bu tür sistemleri anlamak isteyenlerin ilgisini çekebilecek bir yazılım kısa bir süreliğine ücretsiz oldu.
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RPG Maker XP Steam üzerinde ücretsiz oldu.
Program biraz eski ancak başlangıç için iş görür düzeyde.
Ruby Game Scripting System (RGSS1) kullanılıyor.
Peki bu programı kütüphaneye nasıl ekleriz?
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