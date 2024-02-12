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Oyun Yapmak İsteyenler Buraya: Sınırlı Süreliğine Steam'de Dağıtılan Bu Ücretsiz Yazılımı Kaçırmayın

Oyun Yapmak İsteyenler Buraya: Sınırlı Süreliğine Steam'de Dağıtılan Bu Ücretsiz Yazılımı Kaçırmayın

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 23:06

Bir Epic Games Store olmasa bile ara sıra ücretsiz içerikler veren Steam'in bu seferki hamlesi çok daha dikkate değer. Oyun yapmak isteyen veya basit yoldan bu tür sistemleri anlamak isteyenlerin ilgisini çekebilecek bir yazılım kısa bir süreliğine ücretsiz oldu.

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RPG Maker XP Steam üzerinde ücretsiz oldu.

RPG Maker XP Steam üzerinde ücretsiz oldu.

Daha önce herhangi bir projede bulunmamış ve video oyunu tasarlama işlerine ilgi duyan kişilerin başlangıç noktası olabilecek RPG Maker XP programı Steam üzerinde kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Program biraz eski ancak başlangıç için iş görür düzeyde.

Program biraz eski ancak başlangıç için iş görür düzeyde.

RPG Maker XP her ne kadar 2005 yılında çıkmış olsa bile günümüzde de öğretici seviyesiyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Hatta bazen karşımıza çıkan oyunların bu program sayesinde yapıldığını görebiliyoruz.

Ruby Game Scripting System (RGSS1) kullanılıyor.

Ruby Game Scripting System (RGSS1) kullanılıyor.

Program Ruby Game Scripting System (RGSS1) ile donatılmış bir halde geliyor. Kendi oyununuzu yaratmak için her türlü içeriği elinizin altına sunan bu programı ücretsizken kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz.

Peki bu programı kütüphaneye nasıl ekleriz?

Peki bu programı kütüphaneye nasıl ekleriz?

Yapmanız gereken işlemler oldukça basit;

  • Steam hesabınıza giriş yapın. Eğer yoksa yeni bir tane hesap oluşturun. 

  • RPG Maker XP Steam mağaza sayfasına gidin. 

  • Aşağıda yer alan yeşil 'Hesaba Ekle' butonuna basın. 

Ve bu aşamalardan sonra oyun kütüphanenize ücretsiz olarak eklenmiş olacak. Unutmayın, programı 19 Şubat saat 21:00'a kadar ekleyebilirsiniz. Daha sonra 25 dolarlık fiyatına geri dönecektir.

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