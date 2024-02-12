Oyun Yapmak İsteyenler Buraya: Sınırlı Süreliğine Steam'de Dağıtılan Bu Ücretsiz Yazılımı Kaçırmayın

Bir Epic Games Store olmasa bile ara sıra ücretsiz içerikler veren Steam'in bu seferki hamlesi çok daha dikkate değer. Oyun yapmak isteyen veya basit yoldan bu tür sistemleri anlamak isteyenlerin ilgisini çekebilecek bir yazılım kısa bir süreliğine ücretsiz oldu.