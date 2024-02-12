Helldivers 2, Sadece Dört Günde 1 Milyon Satış Barajına Yaklaştı!
Helldivers 2, Sadece Dört Günde 1 Milyon Satış Barajına Yaklaştı!
8 Şubat'ta piyasaya sürülen Helldivers 2, oyuncular tarafından ilgiyle karşılandı. Birçok oyuncuyu kendisine bağlamayı başaran yapım, satış rakamlarında da iyi bir grafik çizmeyi başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Helldivers 2'nin geliştiricisi Pilestedt, oyunun satış sayısı hakkında konuştu.
Helldivers 2 nasıl bir oyun?
Oyunun geliştiricileri, sunucu problemlerinden dolayı özür diledi.
Helldivers 2, PlayStation markasının PC'de en çok anlık oyuncuya ulaşan oyunu oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda