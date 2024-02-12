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Helldivers 2, Sadece Dört Günde 1 Milyon Satış Barajına Yaklaştı!

Helldivers 2, Sadece Dört Günde 1 Milyon Satış Barajına Yaklaştı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 18:02

8 Şubat'ta piyasaya sürülen Helldivers 2, oyuncular tarafından ilgiyle karşılandı. Birçok oyuncuyu kendisine bağlamayı başaran yapım, satış rakamlarında da iyi bir grafik çizmeyi başardı.

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Helldivers 2'nin geliştiricisi Pilestedt, oyunun satış sayısı hakkında konuştu.

Helldivers 2'nin geliştiricisi Pilestedt, oyunun satış sayısı hakkında konuştu.

Arrowhead Studios'un kurucu ortağı ve CEO'su olan Johan Pilestedt, sosyal medya üzerinden oyunu nsatış sayısı hakkında bilgi verdi. Bu bilgiye göre Helldivers 2 çıkışının ardından sadece 4 günde, 1 milyon kopya barajını aşmaya yaklaştı.

Helldivers 2 nasıl bir oyun?

Helldivers 2 nasıl bir oyun?

Helldivers 2, aksiyonu ön plana alan çok oyunculu bir yapım. İster arkadaşlarınızla ister tek başınıza görevlere gittiğiniz, bu görevlerden sonra da daha iyi ekipmanlar elde ettiğiniz bir yapıya sahip. Bu ekipmanları geliştirmek de daha zorlayıcı görevleri tamamlamak için kilit nokta konumunda.

Oyunun geliştiricileri, sunucu problemlerinden dolayı özür diledi.

Oyunun geliştiricileri, sunucu problemlerinden dolayı özür diledi.

Helldivers 2, beklenmeyen bu ilgi karşısında birtakım teknik problemle karşı karşıya kaldı. Birçok oyuncu yoğunluktan dolayı sunucu problemleri yaşadı ve oyuna giremedi. Geliştirici ekip de bu durumun farkında olduklarını ve düzeltmek için çalıştıklarını duyurdu.

Helldivers 2, PlayStation markasının PC'de en çok anlık oyuncuya ulaşan oyunu oldu.

Helldivers 2, PlayStation markasının PC'de en çok anlık oyuncuya ulaşan oyunu oldu.

Helldivers 2, yayınlanması ile birlikte yoğun bir ilgi gördü. Öyle ki yılların efsanesi God of War'un PC'deki eş zamanlı oyuncu sayısını geçmeyi başardı. Bu da Helldivers 2'yi PC'de en iyi açılış yapan PlayStation oyunu yaptı.

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