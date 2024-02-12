Helldivers 2, Sadece Dört Günde 1 Milyon Satış Barajına Yaklaştı!

Helldivers 2, aksiyonu ön plana alan çok oyunculu bir yapım. İster arkadaşlarınızla ister tek başınıza görevlere gittiğiniz, bu görevlerden sonra da daha iyi ekipmanlar elde ettiğiniz bir yapıya sahip. Bu ekipmanları geliştirmek de daha zorlayıcı görevleri tamamlamak için kilit nokta konumunda.