PlayStation Kendi Rekorunu Kırdı! Helldivers 2 Kısa Sürede Yüz Binlerce Oyuncuya Ulaştı

Oyunun çıkışı ile birlikte yüzbinlerce oyuncu oyuna akın etti. Her ne kadar birtakım teknik problemler yaşansa da oyuncular Helldivers 2'den fazlasıyla memnun. Bu şekilde devam ederse de Helldivers 2'nin oyuncu sayısı gün geçtikçe artacaktır.