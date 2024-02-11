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PlayStation Kendi Rekorunu Kırdı! Helldivers 2 Kısa Sürede Yüz Binlerce Oyuncuya Ulaştı

PlayStation Kendi Rekorunu Kırdı! Helldivers 2 Kısa Sürede Yüz Binlerce Oyuncuya Ulaştı

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 11:01

Helldivers 2, 8 Şubat'ta çıktı. PlayStation'un yayıncılığını yaptığı aksiyon oyunu, beklenilenden fazla ilgi gördü ve Sony'nin kendi rekorunu kırmayı başardı.

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Sony, PC platformundaki eş zamanlı oyuncu rekorunu tazeledi.

Sony, PC platformundaki eş zamanlı oyuncu rekorunu tazeledi.

Sony daha önce God of War'un PC sürümünü Steam'e getirmişti. God of War, Steam'e çıkışı ile birlikte anlık 72,529 oyuncu sayısına erişip Sony'nin PC'de en iyi açılış yapan oyunu olmuştu. Helldivers 2, çıkışı ile birlikte anlık 142,117 oyuncuya erişerek God of War'u geçti ve Sony'nin PC'de en iyi açılış yapan oyunu oldu.

Peki nedir bu Helldivers 2?

Peki nedir bu Helldivers 2?

Helldivers 2, çok oyunculu bir üçüncü şahıs aksiyon oyunu. Çok oyunculu deneyimi ön plana alan bu yapımda 4 kişiye kadar eşli oynama desteği mevcut. Belirlenen görevleri tamamladıktan sonra ekipman seviyelerini artırıyorsunuz ve yeni ekipmanlarla daha yüksek seviyeli görevlere gidiyorsunuz.

Oyuncular da Helldivers 2'den oldukça memnun.

Oyuncular da Helldivers 2'den oldukça memnun.

Oyunun çıkışı ile birlikte yüzbinlerce oyuncu oyuna akın etti. Her ne kadar birtakım teknik problemler yaşansa da oyuncular Helldivers 2'den fazlasıyla memnun. Bu şekilde devam ederse de Helldivers 2'nin oyuncu sayısı gün geçtikçe artacaktır.

Helldivers 2, güncellemeler ile gelişmeye devam edecek.

Helldivers 2, güncellemeler ile gelişmeye devam edecek.

Helldivers 2, her gelen güncelleme ile oyunu daha iyi hale getirecek. Şimdilik teknik sıkıntıları çözmeye odaklanan geliştirici ekip, zamanla oyuna yeni içerikler eklemeye başlayacak.

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