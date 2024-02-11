PlayStation Kendi Rekorunu Kırdı! Helldivers 2 Kısa Sürede Yüz Binlerce Oyuncuya Ulaştı
PlayStation Kendi Rekorunu Kırdı! Helldivers 2 Kısa Sürede Yüz Binlerce Oyuncuya Ulaştı
Helldivers 2, 8 Şubat'ta çıktı. PlayStation'un yayıncılığını yaptığı aksiyon oyunu, beklenilenden fazla ilgi gördü ve Sony'nin kendi rekorunu kırmayı başardı.
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Sony, PC platformundaki eş zamanlı oyuncu rekorunu tazeledi.
Peki nedir bu Helldivers 2?
Oyuncular da Helldivers 2'den oldukça memnun.
Helldivers 2, güncellemeler ile gelişmeye devam edecek.
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