PlayStation Kendi Rekorunu Kırdı! Helldivers 2 Kısa Sürede Yüz Binlerce Oyuncuya Ulaştı

Sony daha önce God of War'un PC sürümünü Steam'e getirmişti. God of War, Steam'e çıkışı ile birlikte anlık 72,529 oyuncu sayısına erişip Sony'nin PC'de en iyi açılış yapan oyunu olmuştu. Helldivers 2, çıkışı ile birlikte anlık 142,117 oyuncuya erişerek God of War'u geçti ve Sony'nin PC'de en iyi açılış yapan oyunu oldu.