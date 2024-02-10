Take-Two Raporlarına Göre GTA 6 Çıkış Tarihi Belli Oldu: En Net Bilgiler Finansal Dönem Raporunda Yer Alıyor

Özellikle GTA 6 duyurusundan sonra serinin şimdilik son yapımı olan GTA 5'in satışları da katlanarak devam ediyor. Rapora göre bugüne kadar 195 milyon adet satan GTA 5, halen daha Rockstar Games'in en çok satan oyunu konumunda. Bakalım GTA 6 bu rekoru geçebilecek mi?