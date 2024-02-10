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Take-Two Raporlarına Göre GTA 6 Çıkış Tarihi Belli Oldu: En Net Bilgiler Finansal Dönem Raporunda Yer Alıyor

Take-Two Raporlarına Göre GTA 6 Çıkış Tarihi Belli Oldu: En Net Bilgiler Finansal Dönem Raporunda Yer Alıyor

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
10.02.2024 - 11:43

Grand Theft Auto 6 hakkında teoriler, söylentiler ve deliller bitmek bilmiyor. Ancak bu sefer gelen kaynaklar oldukça sağlam çünkü GTA 6'nın çatı şirketi Take- Two Interactive'den geliyor. GTA 6'nın çıkış tarihi dolaylı olarak açıklanmış olabilir. 

Kaynak

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Henüz çıkmadan rekor üstüne rekor kıran bir oyun oldu GTA 6.

Henüz çıkmadan rekor üstüne rekor kıran bir oyun oldu GTA 6.

2023 Aralık ayında yayınlanan fragmanıyla rekorları alt üst eden GTA 6 hakkında söylentiler ve iddialar bitmek bilmiyor. Ancak bu sefer çıkış tarihi kesin olarak netleşmese bile zaman aralığı konusunda net bir bilgiye sahip olmayı başardık.

GTA 6'yı geliştiren Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two Interactive raporlarına bir göz atalım;

GTA 6'yı geliştiren Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two Interactive raporlarına bir göz atalım;

Take-Two Interactive'in paylaştığı 2024 mali finansal sonuç raporuna göre 2025 yılının başlarında 8 milyar dolarlık rekor bir gelir elde edilmesi planlanıyor. Halihazırda duyurulan sadece GTA 6 projesi olduğu için gözler bu yöne çevrilmiş durumda.

Halen netleşmiş bir durum söz konusu değil ancak bulgular çok güçlü.

Halen netleşmiş bir durum söz konusu değil ancak bulgular çok güçlü.

31 Mart 2025 tarihine kadar beklenen bu gelir rekoru GTA 6'nın çıkışını müjdeliyor olabilir. Zira Take- Two Interactive'in halihazırda duyurduğu veya bu kadar büyük bir beklentiye girdiği oyunu bulunmuyor.

GTA 5 satış rakamları da halen artmaya devam ediyor.

GTA 5 satış rakamları da halen artmaya devam ediyor.

Özellikle GTA 6 duyurusundan sonra serinin şimdilik son yapımı olan GTA 5'in satışları da katlanarak devam ediyor. Rapora göre bugüne kadar 195 milyon adet satan GTA 5, halen daha Rockstar Games'in en çok satan oyunu konumunda. Bakalım GTA 6 bu rekoru geçebilecek mi?

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