Take-Two Raporlarına Göre GTA 6 Çıkış Tarihi Belli Oldu: En Net Bilgiler Finansal Dönem Raporunda Yer Alıyor
Take-Two Raporlarına Göre GTA 6 Çıkış Tarihi Belli Oldu: En Net Bilgiler Finansal Dönem Raporunda Yer Alıyor
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Henüz çıkmadan rekor üstüne rekor kıran bir oyun oldu GTA 6.
GTA 6'yı geliştiren Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two Interactive raporlarına bir göz atalım;
Halen netleşmiş bir durum söz konusu değil ancak bulgular çok güçlü.
GTA 5 satış rakamları da halen artmaya devam ediyor.
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