Çocukluklarından Unutamadıkları Oyunları Paylaşarak Hepimizi Nostalji Tüneline Sokan Oyuncular
Çocukluklarından Unutamadıkları Oyunları Paylaşarak Hepimizi Nostalji Tüneline Sokan Oyuncular
Nostalji hissinin gücü tartışılmaz. İnsanı geçmişe, o 'her şey daha güzeldi' dediği günlere götüren hissi bu kez de oyuncular küçükken başlarından kalkamadıkları oyunları paylaşarak tekrar alevlendirdi.
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Okuldan gelmiş, çantanızı bir kenara atıp geçmişsiniz oyunun başına... Bu cümlenin geçmişe götürdüğü oyuncular eski oyunların kıymetini çok iyi anlar.
Twitter'daki oyuncular da kendi çocukluklarına ait o oyunları paylaşarak hepimizi bir zaman tünelinin içine soktular.
Bakın bu serinin kıymeti bilinmedi.
Her biri birbirinden efsane. 😍
Tarayıcıdan oynadığımız bu oyunların keyfi bambaşkaydı.
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Bazı film oyunları hakikaten efsane olmuyor muydu sizce de?
Mesela bunun gibi. 👇
Duck Hunt'ın silahı aklımızı alırdı.
Marvel's Spider-Man 2, bak işine kardeşim.
GTA serisinin böyle göründüğü zamanları bırakın liselileri, üniversiteliler dahi hatırlamaz.
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Fakat kabul edelim ki işin özü en nihayetinde bu.
Bir de size soralım bakalım. Sizin bu listedeki oyunlardan hatırladıklarınız var mı?
Ve çocukluğunuzu hangi oyunlarla geçirdiniz?
Buyurun, nostalji trenine atlayın!
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