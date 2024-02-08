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Çocukluklarından Unutamadıkları Oyunları Paylaşarak Hepimizi Nostalji Tüneline Sokan Oyuncular

Çocukluklarından Unutamadıkları Oyunları Paylaşarak Hepimizi Nostalji Tüneline Sokan Oyuncular

Croft
Croft - Onedio Üyesi
08.02.2024 - 17:48

Nostalji hissinin gücü tartışılmaz. İnsanı geçmişe, o 'her şey daha güzeldi' dediği günlere götüren hissi bu kez de oyuncular küçükken başlarından kalkamadıkları oyunları paylaşarak tekrar alevlendirdi.

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Okuldan gelmiş, çantanızı bir kenara atıp geçmişsiniz oyunun başına... Bu cümlenin geçmişe götürdüğü oyuncular eski oyunların kıymetini çok iyi anlar.

Okuldan gelmiş, çantanızı bir kenara atıp geçmişsiniz oyunun başına... Bu cümlenin geçmişe götürdüğü oyuncular eski oyunların kıymetini çok iyi anlar.

Oyuna ulaşmanın çok zor olduğu, orijinal oyun kavramından ise neredeyse hepimizin bir haber olduğu o yıllarda kimi yapımlar vardı ki başlarından saatlerce kalkamazdık.

Twitter'daki oyuncular da kendi çocukluklarına ait o oyunları paylaşarak hepimizi bir zaman tünelinin içine soktular.

Twitter'daki oyuncular da kendi çocukluklarına ait o oyunları paylaşarak hepimizi bir zaman tünelinin içine soktular.
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Bakın bu serinin kıymeti bilinmedi.

Bakın bu serinin kıymeti bilinmedi.
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Her biri birbirinden efsane. 😍

Her biri birbirinden efsane. 😍
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Tarayıcıdan oynadığımız bu oyunların keyfi bambaşkaydı.

Tarayıcıdan oynadığımız bu oyunların keyfi bambaşkaydı.
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Bazı film oyunları hakikaten efsane olmuyor muydu sizce de?

Bazı film oyunları hakikaten efsane olmuyor muydu sizce de?
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Mesela bunun gibi. 👇

Mesela bunun gibi. 👇
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Duck Hunt'ın silahı aklımızı alırdı.

Duck Hunt'ın silahı aklımızı alırdı.
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Marvel's Spider-Man 2, bak işine kardeşim.

Marvel's Spider-Man 2, bak işine kardeşim.
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GTA serisinin böyle göründüğü zamanları bırakın liselileri, üniversiteliler dahi hatırlamaz.

GTA serisinin böyle göründüğü zamanları bırakın liselileri, üniversiteliler dahi hatırlamaz.
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Fakat kabul edelim ki işin özü en nihayetinde bu.

Fakat kabul edelim ki işin özü en nihayetinde bu.
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Bir de size soralım bakalım. Sizin bu listedeki oyunlardan hatırladıklarınız var mı?

Bir de size soralım bakalım. Sizin bu listedeki oyunlardan hatırladıklarınız var mı?
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Ve çocukluğunuzu hangi oyunlarla geçirdiniz?

Ve çocukluğunuzu hangi oyunlarla geçirdiniz?
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Buyurun, nostalji trenine atlayın!

Buyurun, nostalji trenine atlayın!
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