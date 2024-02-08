Disney Epic Games'e 1,5 Milyar Dolar Yatırım Yaptı: Yeni Evren Kuruluyor
Disney Epic Games'e 1,5 Milyar Dolar Yatırım Yaptı: Yeni Evren Kuruluyor
Fortnite ve verdiği ücretsiz oyunlar ile adını sıkça duyduğumuz Epic Games'e devasa bir yatırım yapıldı. Marvel'in de sahibi olan Disney, firmaya 1.5 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirdi ve aralarında yeni bir işbirliği başlamış oldu.
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Epic Games, Fortnite ile ortalığı kasıp kavuruyor.
The Walt Disney Company, Epic Games'e 1.5 milyar dolar yatırım yapıyor.
Çok yakında daha net duyurular elimizde olacak.
İki firma arasında zaten bir ortaklık söz konusuydu.
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