Disney Epic Games'e 1,5 Milyar Dolar Yatırım Yaptı: Yeni Evren Kuruluyor

Uzun zamandır Battle Royale türünün zirvesinde olan Fortnite, Epic Games'in en büyük gelir kaynaklarından birisi. Farklı markalar ile yapılan işbirliklerinin yanı sıra oyun içi etkinlikler ve hatta konserlerle bile adından sıkça söz ettirmeyi başaran bir oyun haline geldi. Şimdi ise Disney ile bir ortaklık kuruluyor ve bu ortaklığın sonucunda ise yeni bir evren inşa edilecek.