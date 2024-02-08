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Disney Epic Games'e 1,5 Milyar Dolar Yatırım Yaptı: Yeni Evren Kuruluyor

Disney Epic Games'e 1,5 Milyar Dolar Yatırım Yaptı: Yeni Evren Kuruluyor

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
08.02.2024 - 11:31

Fortnite ve verdiği ücretsiz oyunlar ile adını sıkça duyduğumuz Epic Games'e devasa bir yatırım yapıldı. Marvel'in de sahibi olan Disney, firmaya 1.5 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirdi ve aralarında yeni bir işbirliği başlamış oldu.

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Epic Games, Fortnite ile ortalığı kasıp kavuruyor.

Epic Games, Fortnite ile ortalığı kasıp kavuruyor.

Uzun zamandır Battle Royale türünün zirvesinde olan Fortnite, Epic Games'in en büyük gelir kaynaklarından birisi. Farklı markalar ile yapılan işbirliklerinin yanı sıra oyun içi etkinlikler ve hatta konserlerle bile adından sıkça söz ettirmeyi başaran bir oyun haline geldi. Şimdi ise Disney ile bir ortaklık kuruluyor ve bu ortaklığın sonucunda ise yeni bir evren inşa edilecek.

The Walt Disney Company, Epic Games'e 1.5 milyar dolar yatırım yapıyor.

The Walt Disney Company, Epic Games'e 1.5 milyar dolar yatırım yapıyor.

Yapılan bu işbirliği sonucunda Fortnite içerisinde tamamen yeni bir oyun ve eğlence evreni yaratılacak. Bu evren içerisinde Marvel başta olmak üzere Pixar, Star Wars ve daha birçok dünya yer alacak. Bir nevi 'Metaverse' evreni gibi düşünülebilir.

Çok yakında daha net duyurular elimizde olacak.

İki firma arasında zaten bir ortaklık söz konusuydu.

İki firma arasında zaten bir ortaklık söz konusuydu.

Fortnite sezonları içerisinde gelen Marvel karakterleri ve bazı sezonlarda yer alan Disney karakterlerini baz alacak olursak bu iki firma zaten bir süredir ortaklık halinde. Ancak bu sefer çok daha farklı bir planlama içerisine giriyorlar. En açıklayıcı örneği ise muhtemelen Lego Fortnite olacaktır. Aynı Lego içerikleri gibi bir Disney evreni bizleri bekliyor olacak.

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