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Call of Duty'den Haber Var: Call of Duty Oyunları Açık Dünya Formülüne Geçebilir!

Call of Duty'den Haber Var: Call of Duty Oyunları Açık Dünya Formülüne Geçebilir!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
05.02.2024 - 21:53

Her yıl en çok satanlarda zirvede yer alan Call of Duty serisine dair yeni söylentiler ortaya çıktı. Bu söylentiler doğru çıkarsa, Call of Duty serisi tamamen başka bir yöne evrilebilir.

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Yeni Black Ops oyunu, açık dünya ana görevlere sahip olabilir.

Yeni Black Ops oyunu, açık dünya ana görevlere sahip olabilir.

Insider Gaming'den Tom Henderson'un haberine göre, bu yıl gelecek Call of Duty oyununda açık dünya görevler olabilir. Henderson, daha önce yeni oyunun isminin Call of Duty Black Ops: Gulf War olacağını da sızdırmıştı. Yeni bir sızıntı ile karşımıza gelen Henderson'a göre, tasarlanan bu açık dünya haritası Far Cry benzeri bir yapıya sahip olacak.

Call of Duty, daha önce de açık dünya görev yapısını kullanmıştı.

Call of Duty, daha önce de açık dünya görev yapısını kullanmıştı.

2023 yılında çıkan Call of Duty Modern Warfare 3, açık dünya yapısında görevler barındırıyordu. 'Open Combat Missions' adıyla bilinen bu görevlerde, geniş bir haritaya bırakılıyor ve bizden istenen görevleri tamamlıyorduk. Bu görevleri de ister gizlilik içerisinde ister pata küte dalarak tamamlayabiliyoruz.

Bu görev yapısı oyuncular tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Bu görev yapısı oyuncular tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Bu görev yapısı, Call of Duty'nin hikâye kısmını deneyimleyen oyuncuları bir hayli sinirlendirdi. Sinematik aksiyon deneyimi ile ön plana çıkan bu serinin, bu tarz bir yapıya bürünmesi köklü hayranları doğal olarak öfkelendirdi. Bunun yanında oyunun görev yapısının da basite indirgenmesi, oyunun incelemelerde de yere vurulmasına sebep olmuştu.

Yeni Black Ops oyunu bizleri Körfez Savaşı'na götürecek.

Yeni Black Ops oyunu bizleri Körfez Savaşı'na götürecek.

Henderson, daha önce de yeni Call of Duty oyunu ile ilgili sızıntılar yapmıştı. Bu sızıntılara göre yeni gelecek Call of Duty oyununun adı Black Ops: Gulf War olacak ve Körfez Savaşı döneminde geçecek. Oyunun duyurusunun bu yaz aylarında yapılması ve yılın son çeyreğinde de çıkması bekleniyor.

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