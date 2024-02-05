Call of Duty'den Haber Var: Call of Duty Oyunları Açık Dünya Formülüne Geçebilir!
Call of Duty'den Haber Var: Call of Duty Oyunları Açık Dünya Formülüne Geçebilir!
Her yıl en çok satanlarda zirvede yer alan Call of Duty serisine dair yeni söylentiler ortaya çıktı. Bu söylentiler doğru çıkarsa, Call of Duty serisi tamamen başka bir yöne evrilebilir.
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Yeni Black Ops oyunu, açık dünya ana görevlere sahip olabilir.
Call of Duty, daha önce de açık dünya görev yapısını kullanmıştı.
Bu görev yapısı oyuncular tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu.
Yeni Black Ops oyunu bizleri Körfez Savaşı'na götürecek.
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