Call of Duty'den Haber Var: Call of Duty Oyunları Açık Dünya Formülüne Geçebilir!

Henderson, daha önce de yeni Call of Duty oyunu ile ilgili sızıntılar yapmıştı. Bu sızıntılara göre yeni gelecek Call of Duty oyununun adı Black Ops: Gulf War olacak ve Körfez Savaşı döneminde geçecek. Oyunun duyurusunun bu yaz aylarında yapılması ve yılın son çeyreğinde de çıkması bekleniyor.